A las Parras en lo que se resuelve el caso: envían a prisión por tres meses por robo de contadores

El Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en funciones de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso tres meses de prisión preventiva contra cinco hombres acusados de sustraer medidores eléctricos propiedad de las empresas distribuidoras Edeeste y Edesur.

En el caso de Edeeste, la medida fue impuesta contra Kendry Yadiel Guerrero y Dioni Rodríguez, quienes enfrentan cargos por presunta violación de los artículos 379 y 401, numeral 4, del Código Penal Dominicano, relativos al delito de robo, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.

Ambos cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Asimismo, el tribunal impuso igual medida a Alberto Tejada Santos, Carlos Miguel Taveras Ortiz y Jony Josana, imputados por el presunto robo de medidores pertenecientes a Edesur.

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Impacto económico

En un comunicado, Edeeste sostuvo que el robo de medidores afecta a los usuarios que reciben el servicio de manera regular, genera pérdidas económicas y representa un costo para el Estado.

La empresa informó que continuará colaborando con las autoridades para perseguir el robo y la manipulación ilegal de equipos eléctricos, al considerar que estas prácticas deterioran la calidad del servicio y ponen en riesgo la seguridad de la población.

Además, recordó que la sustracción de medidores está tipificada como un delito en la legislación dominicana y exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con las redes y equipos eléctricos.