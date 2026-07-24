La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra cuatro de los cinco jóvenes acusados de participar en el asalto a una joyería.

La medida fue dictada contra Marcos José García de la Cruz, Andy José Castillo Jiménez, Delvison Luis Restituyo Mejía y Ever Isaac Burgos García, quienes deberán cumplir la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle en San Francisco de Macorís, debido a que todos son residentes de esa localidad.

En tanto, el juez impuso una garantía económica de 20 mil pesos en efectivo a José Efraín Felipe Espinal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, a Espinal se le ocupó la pistola que presuntamente fue utilizada durante el asalto. Las pesquisas establecen que el imputado habría recogido el arma de la vía pública después de que los demás acusados supuestamente la lanzaran desde el vehículo mientras eran perseguidos por varias unidades de la Policía Nacional.

Jonathan Lidiano, propietario de la joyería afectada, expresó satisfacción con la decisión judicial, al considerar que los imputados representan un peligro para la sociedad.

Detalles del asalto

Los cinco jóvenes habían sido arrestados minutos después del asalto durante un operativo policial que permitió interceptar el vehículo en el que escapaban en el sector La Gallera, en Santiago.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon dinero en pesos y dólares, 4,895 gramos de plata, cuatro aretes de plata, cuatro teléfonos celulares, guantes, pasamontañas y una pistola sin documentación, que presuntamente fue utilizada para cometer el robo.

La prenda sustraída está valorada en 29,700 dólares.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los imputados violaciones a los artículos 265, 266, 379 y 386-2 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el robo agravado.