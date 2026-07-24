Dictan 10 años de prisión a un hombre por violencia de género contra su expareja

La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago condenó a 10 años de prisión a un hombre que incurrió en violencia de género e intrafamiliar agravada en perjuicio de su expareja.

Winton Antonio Mendoza fue hallado culpable de asediar, hostigar y ejercer violencia psicológica contra la víctima, a quien amenazaba con matarla, al igual que a sus familiares.

La jueza del tribunal unipersonal, Loida Altagracia Mejía Arias, dictó la sentencia condenatoria y fijó la lectura íntegra para el próximo 14 de agosto.

Ante el cese de la medida de coerción por el vencimiento del plazo establecido en la ley, al momento de dictar la sentencia, Mejía Arias sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario, colocación de grillete electrónico, impedimento de salida del país, vigilancia permanente del Ministerio Público y una garantía económica de 500 millones de pesos en efectivo.

La condena por los hechos de violencia también establece el pago de cinco multas de cinco mil pesos cada una a favor del Estado dominicano, así como una indemnización de seis millones de pesos para la víctima.

Sobre el expediente

El Ministerio Público explicó, mediante una nota de prensa, que Mendoza Marte ocasionó traumas psicológicos severos y progresivos a la víctima.

Asimismo, señala que el procesado ejerció violencia física, verbal, emocional y psicológica de manera reiterada, e intentó agredir a la mujer con un cuchillo y una pistola. Además, ejercía control, asedio, amenazas de muerte, manipulación, chantaje y aislamiento, con el propósito de obligarla a mantener la relación sentimental.

Luego de que la Fiscalía de Santiago, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, recolectara múltiples evidencias, el fiscal litigante José Euclides Vargas solicitó al tribunal imponer una condena de 10 años de prisión, debido al inminente peligro que representaba para la víctima y sus familiares que el procesado recuperara la libertad.

Antecedentes

En un proceso anterior, Mendoza Marte, quien es reincidente en este tipo de delitos, había sido condenado a 30 años de reclusión mayor por atacar a dos excuñados, hermanos de su expareja. Uno de ellos falleció durante el hecho, ocurrido en el año 2025. Esa sentencia aún está pendiente de ejecución.

Por ese caso, el procesado permaneció en prisión preventiva hasta que, durante la etapa de juicio, el tribunal apoderado dispuso el cese de la medida privativa de libertad y le impuso como medidas de coerción la presentación periódica y una garantía económica de seis millones de pesos, a través de una compañía aseguradora.

Tras pagar la proporción correspondiente, quedó en libertad condicional. Esta decisión consta en el acta número 371-05-2025-TACT-00638 del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.

Luego de obtener la libertad, Mendoza Marte continuó con los hechos de violencia contra su expareja, por lo que el Ministerio Público gestionó una orden de arresto, la ejecutó y posteriormente procedió con su sometimiento a la justicia.

En este proceso judicial fue declarado culpable de los referidos hechos de violencia de género e intrafamiliar agravada y condenado por el tribunal, a solicitud del Ministerio Público.

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