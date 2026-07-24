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Jueza se inhibe en audiencia de coerción contra médico acusado abuso sexual a una paciente

La inhibición obligó al aplazamiento de la audiencia para conocer la medida de coerción

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Jueza se inhibe en audiencia de coerción contra médico acusado abuso sexual a una paciente
Wilver Armando Polanco Sanz, el médico acusado de abuso sexual.

La jueza apoderada de conocer la solicitud de medida de coerción contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, acusado de presuntamente violar sexualmente a una paciente en la provincia Duarte, se inhibió del proceso.

La magistrada estableció que tiene un vínculo de familiaridad con la presunta víctima.

La inhibición obligó al aplazamiento de la audiencia para que la Corte designe otro juez que conozca la solicitud de medida de coerción por el nuevo expediente abierto contra el galeno.

La vista fue reprogramada para el próximo lunes 27 de julio.

  • El Ministerio Público solicita al tribunal la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado.

Saludan decisión

La defensa de Polanco Sanz saludó la decisión de la magistrada, al considerar que actuó con transparencia al apartarse del conocimiento del caso.

RELACIONADAS

Acusan al Ministerio Público de mantener una persecución contra el médico.

Criticaron que el nuevo arresto se produjera inmediatamente después de que el médico obtuviera su libertad en un proceso anterior, por el que permaneció varios meses privado de libertad.

Polanco Sanz fue arrestado nuevamente en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, cuando salía del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, luego de recuperar su libertad tras el pago de una garantía económica, por una nueva denuncia de presunta violación sexual presentada por otra paciente.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.