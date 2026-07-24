Quinta denuncia por violación sexual provoca apresamiento de médico en San Francisco de Macorís

Una quinta paciente presentó una denuncia por violación sexual contra el médico Wilver Armando Polanco, lo que motivó su arresto inmediato por parte de las autoridades de San Francisco de Macorís justo al momento de salir en libertad tras haber pagado una garantía económica por otros procesos penales similares que enfrenta desde hace cinco meses.

"Rechazando a un muchachito joven"

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, la denunciante explicó que los hechos ocurrieron en marzo de 2021, pero decidió acudir a la justicia en febrero de este año tras ver a varias personas defender al acusado luego de la querella interpuesta por una ciudadana haitiana.

La mujer indicó que no había denunciado previamente por temor a la reacción de su esposo.

Según su relato, el incidente ocurrió durante un examen de sonografía pélvica transvaginal. El doctor le pidió que invirtiera su posición colocándose boca abajo en la camilla y, sin utilizar guantes, "le introdujo dos dedos en la vagina".

Posteriormente, la paciente escuchó el sonido del zíper del pantalón del imputado y, al voltearse, le preguntó: «¿Y eso, doctor?», a lo que él respondió que era parte del procedimiento. La víctima le contestó: «Si usted quiere coger mujeres, vaya a coger yeguas».

Al intentar salir del consultorio, la paciente notó que la puerta tenía seguro. En ese momento, el galeno le manifestó: «Tú eres una mujer fea, pobre y vieja, rechazando a un muchachito joven y profesional como yo».

El Servicio Nacional de Salud suspendió a Polanco de sus funciones como médico, añade el documento.

Historial de denuncias

Aunque las denuncias contra Polanco por violencia contra la mujer y violación sexual en circunstancias parecidas datan casi todas desde 2019 ante el Centro de Recepción de Denuncias de San Francisco de Macorís, el historial salió a la luz pública el pasado mes de febrero, a raíz de la querella presentada por la ciudadana haitiana tras ser presuntamente abusada por el profesional de la salud.

El facultativo utilizó casi el mismo patrón de abuso con las cinco pacientes, según el órgano acusador. Tras solicitar a las mujeres colocarse de espalda procedía a "introducirle los dedos en la vagina" y a algunas llegó a introducirle su pene en vez del instrumento médico utilizado para el estudio.