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Codue pide mantener la entrada en vigencia del Código Penal y rechaza una nueva prórroga

La pieza fue aprobada con modificaciones en el Congreso Nacional

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    Codue pide mantener la entrada en vigencia del Código Penal y rechaza una nueva prórroga
    Feliciano Lacen Custodio, presidente del Codue. (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) pidió este lunes la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que el país necesita una legislación actualizada para enfrentar los desafíos del sistema de justicia. La iniciativa fue sancionada en el Congreso Nacional  con modificaciones luego de que varios sectores las reclamaran.

    La normativa está a la espera de que el Poder Ejecutivo decida si lo promulga u observa con los cambios que se le introdujeron.

    El presidente de la entidad, Feliciano Lacen Custodio, afirmó que la aplicación del nuevo código constituye una deuda histórica, debido a que la normativa penal vigente ha quedado rezagada frente a las nuevas modalidades delictivas y las demandas de protección de la ciudadanía.

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    "Consideramos que el nuevo Código Penal representa una legislación mejor que la que hoy está en aplicación. Por tanto, pedimos que se permita el cumplimiento de lo que establece la ley, una vez concluya la vacatio legis, para que entre en vigencia como está estipulado para agosto", expresó Lacen Custodio en un video suministrado a los medios de comunicación.

    El vacatio legis del Código Penal concluye el próximo tres de agosto.

    El pronunciamiento del presidente del Codue se produce en medio del debate generado por las solicitudes de diversos sectores que plantean extender el período de vacatio legis para revisar disposiciones que consideran controversiales, mientras otros defienden que la ley entre en vigor y que las modificaciones se realicen posteriormente.

    Estado actual del Código Penal

    El nuevo Código Penal, contenido en la Ley 74-25, fue promulgado en agosto de 2025 tras más de dos décadas de discusión en el Congreso Nacional. La normativa está programada para entrar en vigencia el 3 de agosto de 2026, al concluir el período de un año de vacatio legis.

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