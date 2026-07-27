Exprocurador Jean Alain Rodríguez afirma que su caso superó por mucho el plazo de duración máxima

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez y su defensa técnica agotaron este lunes la jornada completa de la audiencia, en la mañana y tarde, solicitando al tribunal la extinción de la acción penal de su proceso, a pesar de que las juezas solo les habían concedido únicamente dos horas para presentar el incidente.

Al hacer su propia defensa junto a sus abogados, Rodríguez afirmó que la acusación por presuntamente estafar por más de seis mil millones de pesos al Estado durante su gestión, cumplirá en agosto seis años porque se le empezó a investigar en el 2020, inmediatamente asumió el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno.

"Esta defensa en el día de hoy ha demostrado junto con los abogados ordenado por el doctor Carlos Balcácer que nosotros no calificamos para una excepción porque no hemos dilatado el proceso.

La ley dice claramente – continuó Rodríguez - que solamente se puede extender cuando un tribunal en el momento determinado haya dicho por resolución motivada que hubo una dilación y ningún tribunal lo ha dicho", afirmó el exfuncionario.

Al unirse a su propia defensa en audiencia alegó que el máximo de los cuatro años que establece la ley es el que corresponde para el caso porque no hay excepción para el expediente ser calificado para un plazo mayor.

Afirmaron que la acusación, junto a la investigación que, según afirman, inició en agosto del 2020, en la gestión de la exprocuradora general Miriam Germán Brito, cumplirá seis años el próximo mes.

Reiteraron que no han provocado dilaciones del proceso y que sí lo ha hecho el Ministerio Público.

"Son seis años. Casi seis años. Y sí es cierto que todo sujeto es juzgado en un proceso de interés público, en el principio de la presunción de inocencia, hay garantías que deben observarse", subrayó Rodríguez al hacer su propia defensa este lunes..

La audiencia fue recesada para el próximo miércoles, después de que otras defensas empezaran a adherirse a la solicitud de poner fin a la acusación, cuyo incidente continuará ese día por parte de los otros imputados.

Los abogados del exprocurador son Carlos Balcácer y Nelys Rivas.

Advertencia de jueza

La extensa jornada de la audiencia, desde minutos antes de las diez de la mañana hasta pasada las cuatro de la tarde, con una hora de almuerzo, estuvo marcada por tensiones durante las primeras tres horas, y que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional calificaron como una "discusión estéril".

Los abogados de Rodríguez exigían más de dos horas para presentar el incidente de la extinción de la acción penal y habían depositado ante el tribunal un documento con 276 páginas "con sus correspondientes anexos", a lo que el tribunal y el Ministerio Público les exigían presentar sólo oralmente su solicitud.

"Es que en dos horas no podíamos agotar la presentación del incidente", dijo Balcácer durante la audiencia.

La presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel, Nivar Arias, respondió que "durante más de una hora" se le había "explicado a dichos abogados la forma en que deben presentar esos incidentes. Más de una hora en el día de hoy, más las horas que se agotaron en la audiencia anterior".

Agregó que si Balcácer "duda de la imparcialidad de esta juzgadora, tiene las herramientas necesarias para utilizar".