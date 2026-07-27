Ratifican medida de coerción a imputados por muerte de conductor de camión de basura en Santiago

Los siete imputados por la muerte del conductor de basura en Santiago durante su traslado a una audiencia. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó este lunes las medidas de coerción impuestas contra siete imputados por la muerte del conductor de un camión recolector de basura, ocurrida tras una persecución que culminó en el parqueo del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, el pasado viernes 17 de abril.

Los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz deberán permanecer en prisión preventiva.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción, en la que el tribunal concluyó que no existen nuevos elementos que justifiquen modificar las sanciones impuestas contra los acusados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida en abril de este año.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el grupo se habría organizado para perseguir, interceptar y dar muerte a Abreu Quezada, quien laboraba como conductor de un camión recolector de desechos.

La investigación establece que el hecho se produjo luego de que varios motoristas intentaran obligar a la víctima a detener la marcha tras un incidente. Sin embargo, Abreu Quezada continuó conduciendo al percibir una actitud violenta, lo que dio inicio a una persecución que terminó con su asesinato en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde entró en busca de protección.

Principal sospechoso continúa prófugo

El principal sospechoso del crimen, Jhovanny de Jesús Mets Cruz, de 28 años, permanece prófugo de la justicia.

Álvaro Jesús Núñez, representante legal de la familia de la víctima, exhortó a la Policía Nacional a intensificar las labores de búsqueda para lograr su captura y que responda ante los tribunales por el hecho.

Asimismo, hizo un llamado al imputado para que se entregue de manera voluntaria.

Según la investigación del Ministerio Público, Jhovanny de Jesús Mets Cruz habría sido la persona que le ocasionó las estocadas mortales al conductor Deivy Carlos Abreu Quezada.