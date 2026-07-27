Ministerio Público acusa a Jean Alain de intentar retrasar nuevamente el juicio por corrupción

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público afirmó este lunes que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, continúa recurriendo a tácticas dilatorias para evadir el juicio de fondo que enfrenta junto a otros imputados por presuntos actos de corrupción administrativa.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que la nueva solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Rodríguez carece de fundamento jurídico y recordó que ese planteamiento ya ha sido rechazado en ocasiones anteriores.

"¿Qué va a suceder con este incidente? Lo mismo que ha acontecido con procesos anteriores", declaró Ortiz al ser abordada por periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La representante del Ministerio Público explicó que el Tribunal Constitucional ha establecido que el plazo para declarar la extinción de la acción penal no se calcula de forma automática, sino que debe tomar en cuenta la complejidad y magnitud del proceso, así como el criterio del plazo razonable previsto en el Código Procesal Penal.

A su juicio, esas condiciones impiden que prospere el incidente presentado por la defensa.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, Ortiz aseguró que durante la audiencia de este lunes la defensa de Rodríguez intentó prolongar el conocimiento del incidente al solicitar más tiempo para exponer sus argumentos.

"Pasamos, prácticamente, tres horas para que el tribunal les estableciera nueva vez que solo disponían de dos horas para la presentación de su incidente", manifestó.

Además de Ortiz, el Ministerio Público está representado en el juicio por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.

La defensa de Rodríguez Rodríguez y su defensa solicitaron la extinción penal del caso, al afirmar que cumplirá seis años en agosto, porque se empezó a investigar en el 2020. Rodríguez alegó que el máximo de los cuatro años que establece la ley es el que corresponde para el caso porque no hay excepción para el expediente ser calificado para un plazo mayor. Reiteró que no han provocado dilaciones al proceso.

Tribunal rechazó ampliar el plazo

Durante la jornada, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la oposición del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de Jean Alain Rodríguez para ampliar el tiempo destinado a presentar las conclusiones de su incidente de extinción.

El pasado miércoles, ese mismo tribunal también había rechazado un recurso de oposición interpuesto por varias defensas, incluida la petición de extinguir la acción penal.

Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto aplazaron la audiencia al mediodía y la reanudaron en horas de la tarde, cuando Rodríguez concluyó la presentación de su solicitud.

Al finalizar la sesión, el tribunal fijó la continuación del juicio para el miércoles 29 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana.

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Acusación por presunta red de corrupción

Según el expediente del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez habría encabezado una estructura que presuntamente malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, período en el que ocupó la Procuraduría General de la República.

En el proceso también son juzgados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción administrativa, entre ellos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

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