Caso Jet Set: el juicio de fondo empezará el 28 de agosto

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat en una imagen de archivo mientras salían de una audiencia de la preliminar. ( DIARIO LIBRE )

El juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fijó para el 28 de agosto la primera audiencia del juicio de fondo a los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set en abril del pasado año.

En el desplome del emblemático centro de di versión fallecieron 236 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera enfrentarán el proceso penal en el que se les acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 236 víctimas fatales y de los casi doscientos heridos.

La tragedia del Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien falleció durante la tragedia.

La designación de la Cuarta Sala se produjo después de que fuera acogida la inhibición de la jueza de la Segunda Sala, Clara Luz Almonte Gómez, quien declinó conocer el proceso debido a sus vínculos personales con una de las víctimas.

Civilmente demandados

Como terceros civilmente demandados figuran las sociedades Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio, Inversiones CCEP-02, S. A., así como Evelyn Espaillat y Ana Grecia López.