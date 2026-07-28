Procuradora y Conep analizan retos de la implementación del nuevo Código Penal

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso (c), en una reunión con una delegación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), encabezada por su presidente, Celso Juan Marranzini, a su izquierda. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo este martes una reunión con una delegación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), encabezada por su presidente, Celso Juan Marranzini, en la que abordaron los principales retos de la implementación y socialización del nuevo Código Penal.

El encuentro forma parte de los acercamientos institucionales que desarrolla la Procuraduría General de la República con diversos actores para impulsar el conocimiento de la nueva legislación y los cambios que introduce en materia penal, conforme indica una nota de prensa.

Durante el encuentro, Reynoso valoró la disposición del sector empresarial de contribuir a la difusión de la nueva normativa y resaltó que ésta permitirá tipificar conductas delictivas que no estaban contempladas en el Código Penal derogado debido a su antigüedad.

La procuradora afirmó que el Ministerio Público está dispuesto a acompañar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de comprensión y aplicación de la nueva legislación.

"Valoramos el interés del Conep y de todos los sectores sociales. Queremos que toda la población conozca a fondo esta nueva herramienta; porque todos debemos esforzarnos en su aplicación para que sigamos construyendo una sociedad con más seguridad, con más garantías de Derecho y mayor protección para las víctimas", expresó Reynoso.

Retos de implementación

La delegación del Conep estuvo integrada, además de Marranzini, por Rafael Izquierdo, Paola Rainieri, Julio Virgilio Brache, Lina García, César R. Dargam y Carlos José Martí.

Según se informó, durante las distintas etapas de discusión de la reforma al Código Penal, los representantes del sector empresarial realizaron observaciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica del país.

De acuerdo a la nota de prensa, en la reunión también expusieron las iniciativas que desarrollan para reforzar las áreas jurídicas y los mecanismos de cumplimiento normativo dentro de las empresas.

"Todo nuestro sector siempre tiene la mayor disposición de trabajar en mejoras continuas", manifestó Marranzini.

La procuradora reiteró que el Ministerio Público promoverá el conocimiento del nuevo Código Penal entre los distintos sectores sociales, con el objetivo de facilitar su correcta aplicación y fortalecer la protección de los derechos de la ciudadanía.