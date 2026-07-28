Extraditan desde España a dominicano acusado de doble homicidio y de herir a tres personas

Claudio Sebastián Grullón Liriano, tras ser puesto bajo custodia en la División de Homicidios de Santiago, luego de su extradición desde España. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas recibieron desde España a un hombre acusado de participar en un doble homicidio y de herir de bala a otras tres personas, durante un incidente ocurrido en Santiago en el año 2021.

Se trata de Claudio Sebastián Grullón Liriano, conocido como "El Mello", quien llegó al país este martes por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El imputado deberá responder ante los tribunales por su presunta participación en la muerte de Francisco Adolfo de la Cruz, alias "El Negrito", y Wander de Jesús Rodríguez, conocido como "El Coro", y por las heridas de bala ocasionadas a otras tres personas.

La extradición fue posible luego de que Grullón Liriano fuera localizado en territorio español.

Su captura y entrega se realizaron en cumplimiento de la orden de arresto No. 2025-AJ0071382 y de una notificación roja internacional emitida para su localización.

Disputa

El proceso judicial está relacionado con un hecho ocurrido el 20 de enero de 2021 en el callejón Puchún Abajo, del ensanche Espaillat, en Santiago.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, el enfrentamiento se produjo por una disputa entre grupos rivales por el control de un punto de venta y distribución de drogas.

Tras su llegada al país, Claudio Sebastián Grullón Liriano fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.