Finjus apoya la creación de una comisión para dar seguimiento al Código Penal

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó este martes su respaldo a la creación de la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, establecida por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 507-26.

A través de un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad calificó como oportuna la decisión del presidente Luis Abinader para garantizar la correcta implementación de la nueva legislación y fortalecer la seguridad jurídica del país.

"Este decreto representa un aporte significativo al fortalecimiento del Estado de derecho, al privilegiar el seguimiento continuo de una reforma tan trascendental para la sociedad dominicana", señala el documento.

Finjus sostuvo, además, que la entrada en vigor de un nuevo Código Penal constituye una de las reformas jurídicas más trascendentales para el Estado, por lo que valoró el impulso de un mecanismo institucional que permita informar, orientar y acompañar a las instituciones públicas y a la ciudadanía sobre el alcance del nuevo marco penal.

Objetivos de la comisión

La comisión creada mediante el decreto tiene la misión de organizar el proceso de socialización, educación y concienciación sobre el Código Penal junto a sus modificaciones, promulgadas bajo la ley 74-25.

Además, tiene como responsabilidad realizar estudios y análisis que contribuyan a una difusión más efectiva de la legislación.

"Este enfoque demuestra el compromiso del Estado con una aplicación responsable, participativa y transparente de la ley", sostiene el comunicado.

Aunque la fundación ha desarrollado de manera independiente mecanismos de difusión y socialización del nuevo Código Penal con diversos sectores, consideró que la creación de esta comisión fortalece ese trabajo al brindar respaldo institucional.

En ese sentido, indicó que la conformación de este organismo establece un espacio plural y especializado que permitirá articular esfuerzos para garantizar que la población conozca el alcance de la nueva legislación y contribuir a su implementación efectiva.

Integrantes de la comisión

La comisión, presidida por el exsenador y pasado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, está integrada por juristas, académicos, exjueces y representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, lo que, a juicio de Finjus, favorecerá un diálogo técnico y participativo sobre la aplicación del Código Penal.

Entre sus integrantes figuran los abogados Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, José Lorenzo Fermín, Luz Díaz, Eduardo Jorge Prats y el expresidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán; así como los exjueces, Leyda Margarita Piña Medrano y Alejandro Moscoso Segarra.

También forman parte de la comisión los periodistas Aníbal de Castro, director fundador del periódico Diario Libre, y Persio Maldonado.