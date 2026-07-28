Defensa de Wander Franco apela sentencia que lo condenó por abuso sexual a una menor

Wander Franco en una de las audiencias. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La defensa del pelotero dominicano Wander Franco interpuso un recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata que lo declaró culpable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad y le concedió un perdón judicial.

La información fue confirmada por la abogada Irina Ventura, integrante del equipo de defensa del beisbolista, quien explicó que el recurso procura revocar la decisión al considerar que las pruebas presentadas durante el proceso no son suficientes para sostener la declaración de culpabilidad.

"Apelamos la última sentencia rendida por el tribunal de primer grado", precisó Ventura durante una llamada telefónica con Diario Libre.

La aboga informó que el expediente será conocido nuevamente por la Corte de Apelación del departamento judicial de Puerto Plata.

Asimismo, afirmó que, conforme a la normativa procesal vigente, corresponde a la Corte conocer el fondo del recurso y emitir una decisión, sin ordenar la celebración de un nuevo juicio.

La sentencia recurrida mantuvo la declaración de culpabilidad de Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una menor de edad. No obstante, el tribunal le concedió un perdón judicial, por lo que quedó exento de cumplir una pena privativa de libertad.

En la misma decisión, el tribunal condenó a la madre de la víctima, Martha Vanessa Chevalier, a 10 años de prisión.

Esta es la segunda sentencia dictada en este proceso. La primera impuso a Franco una condena de dos años de prisión suspendida, pero posteriormente fue anulada por la Corte de Apelación, que ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Recurso del Ministerio Público

De manera paralela, el Ministerio Público también recurrió la sentencia, al impugnar el perdón judicial concedido al pelotero pese a que fue declarado culpable en el juicio.