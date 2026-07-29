Allanan villas y bienes de lujo de canadiense acusado de narcotráfico en Las Terrenas

La Procuraduría General de la República mantiene las investigaciones para establecer responsabilidades penales. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo allanó varias propiedades en Las Terrenas vinculadas al ciudadano canadiense Martin Marleau, acusado de convertir en villas, vehículos y otros bienes de lujo dinero procedente del narcotráfico.

Los operativos fueron realizados junto con la Fiscalía de Samaná como parte de una investigación patrimonial abierta contra el extranjero, también identificado como "Polcari", quien reside en República Dominicana desde 2022.

El Ministerio Público asegura que Marleau experimentó un incremento acelerado de su patrimonio.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon documentos e identificaron vehículos e inmuebles de alto valor que serán sometidos a análisis financieros, registrales y patrimoniales.

El Ministerio Público no precisó cuántas propiedades fueron intervenidas.

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El arresto que originó la investigación

Marleau fue arrestado el 13 de diciembre de 2025 durante dos allanamientos ejecutados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía de Samaná en una residencia y un local utilizado como garaje, ubicados en la calle 27 de Febrero de Las Terrenas.

En aquella ocasión, la DNCD informó que ocupó 608 gramos de presunta cocaína, 502 gramos de marihuana y una porción de una sustancia desconocida con un peso de 4.1 gramos.

También reportó la incautación de 100 cigarrillos electrónicos llenos de un líquido que se presumía contenía marihuana, 63 latas con un fluido no identificado, cartuchos y boquillas para vapeadores, trituradoras, balanzas y otros equipos presuntamente utilizados para preparar y distribuir sustancias controladas.

La lista de evidencias incluyó una pistola con cinco cápsulas, diez cartuchos calibre 12, un chaleco antibalas, una máquina selladora, una yipeta, una motocicleta, una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares y dinero en pesos y dólares.

La investigación posterior habría permitido a las autoridades pasar de la persecución por drogas a examinar el origen del patrimonio acumulado por el canadiense.

El fiscal investigador Claudio Cordero Jiménez explicó que los documentos y bienes identificados serán sometidos a evaluaciones técnicas para determinar su procedencia y establecer las responsabilidades penales y patrimoniales correspondientes.

Versiones oficiales presentan cifras diferentes

El nuevo comunicado del Ministerio Público atribuye al arresto de Marleau cantidades de drogas distintas de las divulgadas originalmente por la DNCD.

La Procuraduría señala ahora que al imputado le fueron ocupados 30 kilogramos de cocaína, 42 kilogramos de marihuana líquida, 97 cigarrillos electrónicos con tetrahidrocannabinol —conocido como THC— y otras 2.40 libras de un derivado de marihuana.

Sin embargo, el informe publicado por la DNCD el 13 de diciembre de 2025 habló de 608 gramos de presunta cocaína, 502 gramos de marihuana y 100 vapeadores con un líquido que todavía no había sido identificado oficialmente.

La Procuraduría no explicó en su nuevo comunicado si las cantidades fueron modificadas después de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, si corresponden a evidencias adicionales o si se trata de un error en uno de los reportes.

Tampoco informó cuál medida de coerción cumple actualmente Marleau ni detalló si otras personas o empresas son investigadas por haber participado en la compra, administración o registro de los bienes.