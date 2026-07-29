Fiscal propone crear una procuraduría propia para los 674,000 habitantes de Santo Domingo Norte

Sede de la Procuraduría General de la República. ( FUENTE EXTERNA )

El procurador fiscal, Melbin Romezo Suazo, propuso la creación de la Procuraduría Fiscal del municipio Santo Domingo Norte, al considerar que esa demarcación, con más de 674,000 habitantes, requiere una estructura propia del Ministerio Público (MP) que permita fortalecer su capacidad de respuesta en la comunidad.

Suazo explicó que la iniciativa fue presentada formalmente el pasado 10 de julio de 2026 ante el Consejo Superior del Ministerio Público, mediante una solicitud para que la institución incluya en el presupuesto de 2027 los recursos necesarios para poner en funcionamiento la nueva dependencia.

A través de un comunicado de prensa, el fiscal lamentó Santo Domingo Norte no cuente con una estructura propia del órgano persecutor, a pesar de que ha experimentado un importante crecimiento poblacional, urbano y económico.

"Hoy las grandes ciudades avanzan hacia modelos de proximidad, procurando que los servicios públicos esenciales estén cada vez más cerca del lugar donde viven las personas; entiendo que el acceso a la justicia también debe responder a esa visión", afirmó.

Indicó que, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, Santo Domingo Norte cuenta con 674,274 habitantes, lo que la coloca entre las demarcaciones con mayores residentes. No obstante, reveló que quienes viven en el citado municipio deben trasladarse a otra jurisdicción para realizar diligencias relacionadas con procesos penales.

Sobrecarga en la fiscalía

El procurador explicó que la actual fiscalía con sede en Santo Domingo Este también tiene competencia sobre los municipios de Santo Domingo Norte, Boca Chica y San Antonio de Guerra, lo que representa una población aproximada de 1.93 millones de habitantes.

A su juicio, esta situación genera una elevada carga de trabajo para fiscales y servidores, además de afectar la rapidez de las investigaciones y el acceso de los ciudadanos a los servicios del Ministerio Público.

En ese sentido, sostuvo que la creación de una Procuraduría Fiscal para Santo Domingo Norte permitiría redistribuir la carga laboral y mejorar la atención a las víctimas, la coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones, así como fortalecer las investigaciones penales.

Enfrentar el crimen Para el procurador Melbin Romero Suazo, otra de las razones por las cuales se requiere una fiscalía en Santo Domingo Norte, es la alta carga de criminalidad que registra el municipio. De acuerdo con el jurista, las recientes estadísticas del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci) sostienen que durante 2024 se registraron 48 homicidios intencionales en la demarcación, además de 127 personas heridas por arma de fuego y 4,403 denuncias por robos. Señaló que sectores como Villa Mella, Sabana Perdida y Guaricano concentran una parte importante de esos hechos, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Ministerio Público dentro del municipio.

La iniciativa ya tiene base legal

El fiscal recordó que mediante la Ley 22-24, promulgada en abril de 2024, fue creado el Distrito Judicial de Santo Domingo Norte, por lo que considera que el siguiente paso es dotar al municipio de una Procuraduría Fiscal propia.

No obstante, reconoció que el principal obstáculo para concretar el proyecto ya no es jurídico, sino presupuestario y administrativo, ya que será necesario financiar infraestructura, personal, equipamiento y recursos tecnológicos.

Suazo estimó que, si la previsión presupuestaria es aprobada para 2027 y se dispone de un inmueble adecuado, la Procuraduría Fiscal podría iniciar operaciones durante el segundo semestre de ese año.

Finalmente, el procurador hizo un llamado al Consejo Superior del Ministerio Público, así como a las autoridades municipales, legisladores y organizaciones comunitarias, a respaldar la iniciativa, al considerar que contribuirá a fortalecer el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana y la presencia institucional del Estado en Santo Domingo Norte.