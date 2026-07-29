Abogado cuestiona al MP por no definir participación de imputados en muerte de conductor en Santiago

Los siete imputados por la muerte del conductor de basura en Santiago durante su traslado a una audiencia. ( FUENTE EXTERNA )

El abogado Russell Aracena cuestionó que el Ministerio Público aún no haya definido el grado de participación de cada uno de los imputados en la muerte del conductor de un camión recolector de basura, ocurrida en el parqueo del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, en la provincia Santiago, el viernes 17 de abril.

El jurista, quien representa a varios de los acusados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, sostuvo que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, el órgano acusador no ha establecido con claridad cuál habría sido el rol desempeñado por cada uno de los procesados.

Aracena consideró que esa situación refleja debilidades en la investigación.

Asegura que uno de los acusados en el expediente "no se encontraba en el Palacio de Justicia al momento del crimen".

Afirmó que sería "vergonzoso" para el Ministerio Público precisar la participación de algunos de los imputados debido, según dijo, a la falta de elementos probatorios que sustenten la acusación.

El abogado sostuvo que el caso fue presentado inicialmente como un hecho de gran gravedad, pero afirmó que, desde el punto de vista jurídico, el expediente no sustenta la responsabilidad penal atribuida a quienes figuran como imputados.

Sobre el hecho

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió luego de que una turba de motoristas intentaran obligar a la víctima a detener la marcha del camión tras un supuesto incidente de tránsito. Sin embargo, Abreu Quezada continuó conduciendo al percibir una actitud violenta, lo que dio inicio a una persecución que culminó con su muerte en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde había acudido en busca de protección.

Por este crimen, siete hombres cumplen prisión preventiva, mientras que un octavo implicado, identificado como Jhovanny de Jesús Mets Cruz, de 28 años, permanece prófugo de la justicia. De acuerdo a las autoridades, el fugitivo fue quien le ocasionó las heridas de arma blanca que le provocaron la muerte.