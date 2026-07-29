Bares y colmados seguirán con los mismos horarios de venta de alcohol por dos años o nueva ley

El Tribunal Constitucional mantuvo vigente por dos años el decreto que restringe los horarios para la venta de bebidas alcohólicas. ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este miércoles que respetará y acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional el decreto que restringe los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión.

A través de una respuesta a una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), la funcionaria señaló que el tribunal estableció un plazo de dos años durante el cual el Decreto 308-06, vigente desde 2006 continuará aplicándose, mientras el Congreso Nacional trabaja en una nueva legislación que podría entrar en vigor antes de que venza ese período.

"Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país", escribió Raful.

Afirmó que el compromiso del Ministerio de Interior y Policía seguirá siendo "proteger la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos".

Sentencia del TC

La reacción de Faride se produce luego de que ayer martes, el TC declarara inconstitucional el Decreto 308-06, emitido por el Poder Ejecutivo en 2006, al concluir que, aunque la medida persigue un fin legítimo, se mantuvo de manera indefinida sin el respaldo legal que exige la Constitución.

La decisión está contenida en la sentencia TC/0689/26, emitida el 28 de julio de 2026, en respuesta a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Víctor Eddy Mateo Vásquez.

El decreto establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas a partir de las 12:00 de la medianoche de domingo a jueves y desde las 2:00 de la madrugada los viernes y sábados. También contempla sanciones, como el cierre temporal o definitivo de los establecimientos que incumplan la disposición.

Seguirá vigente por dos años

Pese a que declaró inconstitucional el decreto, el Tribunal Constitucional dispuso que este permanecerá vigente durante dos años contados a partir de la notificación de la sentencia, con el propósito de evitar un vacío normativo.

Además, exhortó al Congreso Nacional a aprobar, dentro de ese plazo, una ley que regule los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión.