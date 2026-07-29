Familia de joven que murió en cirugía estética en Santiago cuestiona lentitud de la investigación

Los familiares de Angélica Geraldine Hernández, la joven de 30 años que falleció tras someterse a una cirugía estética en el centro Diosa en Santiago, se quejaron este miércoles por la lentitud con la que, según afirman, avanza la investigación del caso.

Laura Hernández, hermana de la fallecida, afirmó que han transcurrido más de cuatro meses desde la muerte de Angélica sin que la familia haya recibido información sobre posibles acciones judiciales ni los resultados de la autopsia.

"Confiamos en la Fiscalía, pero el proceso está demasiado lento", expresó.

Señaló que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitió el informe hace aproximadamente un mes. Sin embargo, hasta el momento la familia aún no ha recibido los resultados.

También afirmó que el Ministerio de Salud Pública entregó a su abogado documentos que, según sostienen, indican que el establecimiento donde se realizó el procedimiento operaba de manera clandestina y carecía de las condiciones necesarias para realizar ese tipo de cirugías. Entre las presuntas irregularidades mencionaron la falta de habilitación, personal de enfermería, oxígeno y disponibilidad de sangre ante cualquier eventualidad.

Asimismo, sostuvieron que existieron inconsistencias sobre la identidad del médico que realizaría la intervención y del profesional que figura en el consentimiento informado.

Ericka Hernández, otra hermana de la víctima, denunció, además, que algunos integrantes de la familia han recibido amenazas para que abandonen el proceso judicial.

Por su parte, María Rodríguez, madre de la joven, pidió que las autoridades aceleren las investigaciones y sometan a los responsables que determinen las pesquisas.

"Lo único que quiero es justicia para mi hija. Desde el día que murió nuestra familia no ha vuelto a tener tranquilidad. No queremos que este caso quede impune", expresó entre lágrimas.

Los parientes indicaron que, aunque reconocen que el Ministerio Público ha entrevistado a varias personas vinculadas al centro médico, consideran que los avances han sido escasos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-29-at-44025-pm-0f239679.jpeg María Rodríguez, madre de la joven fallecida. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVAREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-29-at-43946-pm-c08a6f10.jpeg Laura Hernández, hermana de la víctima. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVAREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-29-at-43850-pm-7c00933f.jpeg Ericka Hernández, también hermana de la joven fallecida. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVAREZ) ‹ >

Situación actual

La familia de Angélica Hernández denuncia la lentitud de la investigación tras su fallecimiento en una cirugía estética. A pesar de que han pasado más de cuatro meses, aún no han recibido información sobre las acciones judiciales a seguir ni los resultados de la autopsia.

Documentos de Salud Pública revelan irregularidades en el centro Diosa donde se realizó la cirugía de Angélica. La falta de habilitación y condiciones adecuadas para realizar procedimientos quirúrgicos son algunas de las denuncias que han hecho los familiares.