×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Yeni Berenice Reynoso
Yeni Berenice Reynoso

Yeni Berenice aclara que los memes y parodias no son delitos en el nuevo Código Penal

La aclaración fue difundida en su cuenta de X en medio de las inquietudes generadas por las disposiciones que castigan la publicación de imágenes, audios y videos

    Expandir imagen
    Yeni Berenice aclara que los memes y parodias no son delitos en el nuevo Código Penal
    Imagen de archivo de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (FUENTE EXTERNA)

    La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este miércoles que la creación y publicación de memes, caricaturas, parodias, sátiras, videos e imágenes con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o de crítica social no constituye un delito en el Código Penal aprobado y su reciente reforma.

    La aclaración fue difundida por Reynoso en su cuenta de X en medio de las inquietudes generadas por las disposiciones que castigan la publicación de imágenes, audios y videos falsos o alterados que afecten el honor, la intimidad, el buen nombre o la reputación de una persona.

    • "No es delito, porque el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican ni lo sancionan con prisión o multa", indicó la procuradora en un documento titulado "Precisiones sobre el Código Penal aprobado y su reforma".

    Según la posición del órgano persecutor, estas expresiones no son dolosas cuando el contenido puede ser reconocido claramente como una creación o ficción, no busca engañar al público con fines ilícitos ni atenta contra la integridad de niños, niñas o adolescentes.

    Reynoso fundamentó su explicación en los principios de legalidad, responsabilidad, culpabilidad e interpretación estricta establecidos en el propio Código Penal.

    La legislación dispone que ninguna persona puede ser sancionada por una conducta que no esté prohibida de manera precisa e inequívoca. También impide utilizar interpretaciones extensivas o analogías contra una persona procesada y establece que solo existe culpabilidad cuando se ha actuado con dolo y de manera culposa.

    El dolo es la intención de hacer daños y culposo es cuando no ha existido la intención, pero se produce por negligencia o imprudencia.

    El límite sería la intención de causar daño

    Reynoso diferenció el contenido humorístico o periodístico de la manipulación audiovisual realizada con una finalidad ilícita.

    "El principio de legalidad penal exige que para una acción u omisión ser sancionada penalmente tiene que estar expresamente descrita de manera precisa e inequívoca por ley", sostiene Yeni Berenice Reynoso en publicación en X.

    La precisión implica que no bastaría con que una fotografía, un video o un audio haya sido editado para que automáticamente se configure una infracción. De acuerdo con el criterio del Ministerio Público, deben examinarse la intención, el contexto, la capacidad de engañar y el daño provocado.

    Sin embargo, el comunicado no elimina ni modifica las sanciones contenidas en el artículo 192 del Código Penal.

    Ese artículo establece penas de seis meses a un año de prisión por publicar o difundir audios, imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento.

    La condena aumenta de dos a cinco años cuando se trate de imágenes, videos o audios falsos o alterados mediante montajes que dañen el honor, el buen nombre, la imagen o la reputación personal. Las penas podrían alcanzar entre cinco y diez años cuando concurran agravantes, como contenido íntimo, chantaje, extorsión, venganza, víctimas vulnerables o difusión masiva mediante plataformas digitales. 

    Preocupación por posibles interpretaciones

    La intervención de la procuradora se produce luego de que periodistas, comunicadores, abogados y usuarios de redes sociales expresaran preocupación por la posibilidad de que las disposiciones sobre montajes digitales fueran utilizadas contra la sátira política, las caricaturas o la edición periodística.

    La reforma promulgada esta semana mantuvo las penas por montajes digitales, aunque introdujo protecciones para sátira, memes, opiniones e investigaciones sobre funcionarios dentro del delito de acoso u hostigamiento cibernético. También incorporó excepciones relacionadas con críticas sobre corrupción y políticas públicas. 

    La Ley 44-26, promulgada el 27 de julio, modifica varias disposiciones de la Ley Orgánica 74-25, que instituyó el nuevo Código Penal dominicano. 

    La aclaración fija la posición que asumiría el Ministerio Público al formular la política de persecución penal. No obstante, ante una querella, corresponderá a los tribunales determinar en cada caso si un contenido constituye una creación humorística protegida o una manipulación ilícita dirigida a engañar y causar daño.

    El nuevo Código Penal, promulgado en agosto de 2025 para sustituir la legislación vigente desde 1884, tiene prevista su entrada en vigor durante agosto de 2026.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.