La revisión obligatoria de la medida de coerción contra los principales imputados en el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa) tendrá que esperar una semana más.

El proceso, que debía conocerse este jueves en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue aplazado para el 5 de agosto a petición de las defensas de Santiago Hazim y Ramón Alan Spiekler Mateo, quienes alegaron que no estaban en condiciones de conocer la audiencia y solicitaron más tiempo para preparar sus presupuestos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-114251-am-0c3fa970.jpeg Santiago Hazim (JOLIVER BRITO)

Con la postergación, se mantiene la prisión preventiva que pesa contra Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma.

Al concluir la audiencia, el abogado y querellante Miguel Surun Hernández en el proceso manifestó su inconformidad con el ritmo del proceso.

Afirmó que ya transcurrió el plazo de ocho meses para que el Ministerio Público presentara la acusación formal y las pruebas que sustentan el expediente.

El jurista insistió en que espera que entre las evidencias figure el contenido de las comunicaciones extraídas del teléfono de Santiago Hazim, al asegurar que esos mensajes podrían revelar quiénes habrían recibido parte de los recursos presuntamente sustraídos del sistema de salud con fines electorales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-114259-am-427e33d6.jpeg Imputado del caso Senasa. (JOLIVER BRITO)

Asimismo, cuestionó que, a su entender, las investigaciones no hayan alcanzado a todas las personas que presuntamente se beneficiaron del fraude. "Esperamos justicia", expresó al término de la audiencia.

Por su parte, Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que el plazo para la presentación de la acusación no ha vencido de manera definitiva, ya que puede ser objeto de prórroga.

En ese sentido, indicó que la defensa no se opondrá a que el Ministerio Público disponga del tiempo que la ley le permita para concluir el proceso investigativo.

Ratifican prisión a otro imputado

En una decisión emitida por separado, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, otro de los implicados en el caso.

La jueza suplente Luisa Veras acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Rosa Alba García, y rechazó el pedido de la defensa de variar la medida de coerción.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Guzmán Vásquez laboró como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022.

Fue arrestado a finales de abril, cuando presuntamente intentaba salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de regreso.