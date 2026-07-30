El Tribunal Colegiado del departamento judicial de Santiago Rodríguez condenó a 30 años de prisión a un hombre por la muerte de una pareja y las heridas ocasionadas a otras dos personas.

El tribunal impuso la condena contra Carlos Juan García Rodríguez por el doble homicidio. Al momento de los hechos, García Rodríguez era representante del Ministerio de Industria y Comercio en la provincia Santiago Rodríguez.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años, y su pareja, Marielis Anabel Vargas Villalona, de 27, quienes eran cercanos a García Rodríguez. De los Santos Barrientos era chofer del exfuncionario.

En el ataque también resultaron heridos el empresario del transporte Erlin Alberto Gómez, así como Eduardo de Jesús Espinal.

El doble crimen ocurrió en el mes de junio de 2022.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy condenado abrió fuego contra las víctimas mientras compartían bebidas alcohólicas en una estación de combustibles del municipio de Sabaneta, sin que mediara un motivo aparente.

Tras el ataque, Carlos García Rodríguez fue arrestado mientras recorría la calle principal de esa demarcación con un arma de fuego en las manos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/153f966f-b9d2-4bcb-a7de-d750b0b2c52b-0d37c519.jpg Del momento en que dictan condena de 30 años de prisión a Carlos Juan García Rodríguez, por el homicidio de una pareja en Santiago Rodríguez. (CAPTURA DE VIDEO)

Indemnización

El tribunal, presidido por la jueza Dayanara Peralta, también ordenó el pago de una indemnización de 18 millones de pesos a favor de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes.

De ese monto, siete millones de pesos fueron otorgados a la hija menor de la pareja fallecida, quien tenía dos años al momento del hecho; cinco millones de pesos al otro hijo de las víctimas; cuatro millones de pesos, distribuidos en partes iguales entre los padres de los fallecidos; y dos millones para las dos personas que resultaron heridas.