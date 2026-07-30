Abinader convoca al CNM tras casi cuatro meses de vencido el período de jueces de la Suprema

El presidente Luis Abinader al centro, a la izquierda el presidente del Senado Ricardo de los Santos, a la derecha Luis Henry Molina. ( DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader convocó para el lunes 3 de agosto, a las 5:00 de la tarde, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que tiene pendiente evaluar el desempeño de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, Luis Henry Molina.

La reunión se celebrará en el Palacio Nacional. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha informado oficialmente la agenda.

Molina y otros siete jueces completaron el pasado 4 de abril los siete años para los cuales fueron escogidos en 2019. Se trata de Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María Garabito Ramírez, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico.

A ellos se suman Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez Mena, quienes habían completado en diciembre de 2025 dos períodos consecutivos, equivalentes a 14 años en la alta corte.

Evaluación de jueces

Entre los magistrados pendientes de evaluación se encuentran Molina y los presidentes de las tres salas de la Suprema: Justiniano Montero, de la Primera Sala; Francisco Antonio Jerez Mena, de la Segunda, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, de la Tercera.

El CNM deberá examinar el desempeño de los jueces y decidir cuáles serán confirmados para un nuevo período y cuáles serán sustituidos.

El artículo 181 de la Constitución establece que los jueces de la Suprema Corte están sujetos a una evaluación al término de siete años y que, cuando el Consejo decida separarlos, deberá fundamentar su decisión.

La convocatoria se produce después de que distintas organizaciones advirtieran que el retraso generaba incertidumbre institucional. La Red de Observadores por la Institucionalidad había pedido iniciar el proceso y reclamado criterios objetivos, transparencia, respeto al debido proceso e independencia judicial.

Integrantes del CNM

El CNM está encabezado por Abinader e integrado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo, representantes de las segundas mayorías legislativas.

También forman parte del organismo Luis Henry Molina; la jueza Nancy Salcedo, quien ejerce como secretaria, y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

El Consejo se rige por la Constitución y por la Ley 138-11, modificada por la Ley 1-25. Esta última adecuó su funcionamiento a la reforma constitucional e incorporó entre sus atribuciones la designación del procurador general de la República y de la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta del presidente de la República.

La primera sesión deberá establecer el cronograma, el procedimiento de evaluación y las fechas para recibir observaciones ciudadanas sobre los magistrados.