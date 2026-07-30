Corte decide el 28 de de agosto si acoge recurso que busca enviar a Donni Santana de nuevo a prisión

La audiencia desarrollada en la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal este jueves en el conocimiento de recurso de apelación al permiso laboral a favor de Donni Santana. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Corte de San Cristóbal dará a conocer el 28 de agosto si acoge o rechaza el recurso de apelación del Ministerio Público que busca devolver a prisión al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana, cuya defensa trató, sin éxito, de impedir este jueves que se conociera la impugnación al permiso laboral que le fue otorgado hace más de un año.

Al defender su recurso de apelación, el órgano acusador insistió en que el medio libre concedido por el juez de la ejecución de la pena a Santana "carece de fundamento" porque este se concede de manera progresiva, lo que no ocurrió con el condenado a veinte años por violar sexualmente a su hijastra.

Asimismo, señaló que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ya retiró el aval que permitía al condenado impartir docencia en su sede. Además, dijo que se presentaron informes que indican que Santana realizó desplazamientos no autorizados fuera de las rutas permitidas.

El exembajador del Consejo Nacional de Fronteras cumplía en la cárcel 15 de Azua veinte años de prisión tras ser hallado culpable de violar sexualmente a su hijastra desde los 11 a los 14 años de edad, cuando en mayo del pasado año fue favorecido con un permiso laboral, con solo siete años de la pena cumplida.

La sentencia de condena fue confirmada en todas las instancias judiciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/donni-santana-foto-estarlin-rosa-a847c84b.jpg Elexembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Sanatana, junto a los abogados que lo representaron este jueves 30 de julio de 2026. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

El aval aprobado por el juez de la Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, consistía en permanecer en las instalaciones de la sede del CARD los días de semana, mientras que fines de semana y días feriados se los pasaría en prisión domiciliaria.

Intentaron evitar que se conociera apelación

La defensa técnica, integrada por los abogados Robinson Ruiz y Diógenes Antonio Mojica (quienes sustituyeron a la representante original por licencia médica), intentó impedir que se conociera el recurso.

Para ello, interpusieron un incidente alegando que el poder de representación de los abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (Relevic) no estaba debidamente legalizado por un notario.

Sin embargo, la magistrada Zeida L. Noboa Pérez, presidenta de la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, rechazó dicho incidente.

La jueza argumentó que los abogados de Relevic —Walkiria Matos, Junior Alcántara y Leysi Nova— han representado a la víctima desde la fase ante el juez de ejecución sin que los defensores originales de Santana (Valentín Medrano y Manuela Ramírez Orozco) presentaran objeción alguna.

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Con más de un año, el recurso no había podido conocerse por las maniobras judiciales de Santana y sus abogados, que incluyó la recusación de los jueces de la Segunda Sala, así como de toda la corte de San Cristóbal, la cuales fueron fue denegadas por la Suprema Corte de Justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-53056-pm-2-295c8c94.jpeg Las abogadas de Relevic conversan con el procurador de corte Eduardo Velásquez al concluir la audiencia de este jueves 30 de julio de 2026. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-53056-pm-1-c013870d.jpeg El fiscal Wandy Ramírez y el procurador de corte Eduardo Velásquez al concluir la audiencia de este jueves, en la que la corte se reservó el fallo para el 28 de agosto sobre el recurso de apelación contra el permiso laboral a Donni Santana. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

El fiscal Wandy Ramírez y el procurador de corte Eduardo Velázquez, en representación del Ministerio Público y en conjunto con los representantes de Relevic, solicitaron la anulación del permiso otorgado al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras.

La petición insta a que Donni Santana sea detenido inmediatamente en el tribunal y trasladado a la cárcel de Najayo-Hombres para cumplir los 13 años de prisión que aún le restan de su sentencia.