Corte inicia apelación que busca enviar de nuevo a prisión al exembajador Donni Santana

El exembajador del Consejo Nacional de Fronteras Donni Santana Cuevas. ( FUENTE EXTERNA )

Tras un año de intentos de conocerse la apelación al permiso laboral que beneficia al exembajador del Consejo Nacional de Fronteras Donni Santana Cuevas, que lo mantiene fuera de prisión, la corte de San Cristóbal finalmente dio inicio al conocimiento de la impugnación.

La defensa del condenado a 20 años por por violar sexualmente a una hijastra desde los 11 a los 14 años de edad interpuso este jueves, sin éxito, un nuevo incidente, el cual fue rechazado.

Los dos abogados, que están representando a los contratados por Santana, quienes no asistieron, se oponían a la representación legal de los derechos de la víctima -Relevic-, al afirmar que el poder que sometieron no estaba firmado por un notarial.

La presidenta de la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, Zeida L. Noboa Pérez, denegó la solicitud de la defensa de Santana.

Noboa Pérez sostuvo que los representantes de Relevic están en el proceso desde que el juez de la ejecución de la pena conocía el permiso laboral.

Argumentos del Ministerio Público

Los representantes del Ministerio Público y de Relevic iniciaron la defensa de la impugnación que presentaron luego de que, el 1 de junio del año pasado, Santana saliera de la cárcel de Azua, cuando aún le restaban 13 de los 20 años de prisión impuestos en una sentencia confirmada en todas las instancias judiciales.

Afirmaron que, tras el retiro del aval por parte del Colegio de Abogados para que Santana impartiera clases en la sede de ese gremio, al exfuncionario no le queda otra opción que retornar a la cárcel.

Reiteraron que el régimen de medio libre concedido al condenado carece de legalidad.