Aplazan inicio de juicio de fondo contra Ángel Martínez por difamación contra ministra Faride Raful

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 17 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, el inicio del juicio de fondo contra el creador de contenido Ángel Martínez, acusado de difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La decisión fue adoptada debido a la incomparecencia del abogado del coimputado Julio César Paredes, lo que impidió el conocimiento de la audiencia prevista para este jueves.

El juicio se conoce luego de que el juez Amaurys Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictara auto de apertura a juicio contra el comunicador al acoger, en todas sus partes, la acusación presentada por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).

Según el expediente acusatorio, Martínez incurrió en violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al presuntamente difundir, a través de plataformas digitales, expresiones consideradas injuriosas y difamatorias contra la ministra.

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Acusaciones de difamación

La defensa de Faride, Miguel Valerio, sostiene que el imputado realizó acusaciones falsas y carentes de sustento legal y fáctico con el propósito de afectar la honra, la imagen pública y la reputación profesional de su defendida.

El documento apunta que las publicaciones atribuidas a Martínez constituyen una presunta vulneración de las disposiciones de la legislación sobre delitos tecnológicos relacionadas con la difusión de contenido difamatorio.

Contexto del caso

El caso será conocido por el mismo tribunal que, el pasado mes, condenó a Ángel Martínez a tres meses de prisión suspendida tras hallarlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Moya, conocido como "Gory".