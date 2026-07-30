Senador de La Altagracia: el nuevo Código Penal da más herramientas para combatir la delincuencia

El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal constituye un avance trascendental para el sistema de justicia dominicano, al incorporar alrededor de 70 nuevos delitos y fortalecer las herramientas legales para combatir la delincuencia y responder a las nuevas modalidades delictivas.

El legislador sostuvo que la nueva normativa coloca a la República Dominicana "a la altura de los nuevos tiempos", al tipificar delitos que anteriormente no estaban contemplados en la legislación, entre ellos las estafas piramidales, el chantaje mediante la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento, diversas modalidades de ciberdelincuencia, la violencia económica y otras conductas que, según explicó, carecían de una respuesta penal adecuada.

"Como abogado y exjuez puedo decir que el país debe celebrar la entrada en vigencia de este Código Penal. Es uno de los más modernos de América Latina y dota al Ministerio Público de mayores herramientas para perseguir el delito y contribuir a reducir la inseguridad", expresó.

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Duluc destacó que la legislación también fortalece el régimen de acumulación de penas, al establecer una mayor proporcionalidad en las sanciones para quienes cometan múltiples delitos.

"Fortalece las sanciones penales y reconoce que no puede recibir el mismo tratamiento quien comete un solo delito que quien incurre en varios hechos delictivos. Eso robustece el sistema de justicia", señaló.

Al ser consultado sobre cuál considera el delito más importante incorporado en la nueva legislación, el senador indicó que todos poseen igual trascendencia desde la perspectiva de las víctimas.

"No existe un delito más importante que otro. El delito más importante siempre será aquel del que una persona resulta víctima. Todos afectan la vida de quienes los sufren y, por tanto, merecen una respuesta efectiva de la justicia", manifestó.

Defiende disposiciones sobre difamación e injuria

Respecto a las críticas formuladas por diversos sectores sobre las disposiciones relacionadas con la difamación e injuria, Duluc sostuvo que estos delitos no constituyen figuras nuevas dentro del ordenamiento jurídico dominicano, sino que ya estaban contemplados en la legislación.

Explicó que la diferencia radica en que el nuevo Código Penal actualiza y fortalece su aplicación para responder al impacto que hoy pueden tener las publicaciones realizadas a través de las redes sociales y las plataformas digitales.

"La difamación y la injuria siempre han sido delitos. Lo que ocurre es que ahora el daño que puede provocar una publicación falsa es mucho mayor que hace diez años. Hoy una persona puede perder su empleo, afectar su reputación o incluso ver quebrar su negocio a causa de una difamación", afirmó.

El legislador rechazó que estas disposiciones busquen proteger exclusivamente a funcionarios o dirigentes políticos y aseguró que la mayoría de los procesos por difamación e injuria involucran a ciudadanos comunes.

"El hecho de que una persona sea política no significa que sea delincuente ni corrupta. La mayor cantidad de casos de difamación e injuria ocurre entre ciudadanos, incluso en los barrios y comunidades. Lo que protege el Código Penal es el derecho de cualquier persona a defender su honra y reputación", indicó.

Crisis de agua y energía

Durante la entrevista, el senador también abordó la crisis de agua potable y energía eléctrica que afecta a la provincia La Altagracia, señalando que el principal problema radica en que las estadísticas oficiales sobre la población no reflejan el crecimiento real que ha experimentado la demarcación en los últimos años.

A su juicio, esa diferencia entre la población registrada y la demanda existente ha provocado que las inversiones en infraestructura y servicios públicos resulten insuficientes para responder a las necesidades de la provincia.

"Siempre hemos levantado nuestra voz para reclamar mayores inversiones para La Altagracia. Tenemos problemas de agua, de energía y de otros servicios porque las cifras oficiales de población no se corresponden con la realidad. Mientras la demanda siga siendo mayor que la oferta, continuaremos enfrentando esas dificultades", concluyó.