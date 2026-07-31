Aplazan para el 6 de agosto coerción contra mujer acusada de matar a otra en Higüey

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia ( DIARIO LIBRE / PATRICIA HEREDIA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia aplazó para el próximo jueves 6 de agosto el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Rubelly Solimán Herrera, imputada por el Ministerio Público por su presunta vinculación con la muerte de la joven Melanie Stacy Castillo Diñó, ocurrida la madrugada del 13 de julio en el sector Pepe Rosario, de este municipio.

La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este viernes, luego de que la defensa solicitara el aplazamiento para conocer el expediente y depositar documentos con los que pretende demostrar el arraigo de la imputada, al tratarse de la primera audiencia del proceso.

Según el rol de audiencias de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, el Ministerio Público, representado por el fiscal Roberto Santos Pacheco, presentó la solicitud de medida de coerción bajo la presunta violación de los artículos 59, 60, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

Hasta tanto se conozca la audiencia, Rubelly Solimán Herrera permanecerá bajo la custodia de las autoridades competentes.

Antecedentes

Rubelly Solimán Herrera se entregó voluntariamente el pasado martes en la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional, acompañada de su abogado, Modesto Castillo, luego de que fuera identificada por las autoridades como la presunta responsable de la muerte de la joven.

Durante la entrega, el abogado explicó que decidió presentar voluntariamente a su representada para garantizar el debido proceso y el respeto a sus derechos, al tiempo que manifestó su confianza en las investigaciones que realizan el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Por su parte, el vocero de la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional, coronel Jhovinson González, informó que la imputada fue sometida a una evaluación médica, conforme al protocolo institucional, antes de quedar bajo el control del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió la madrugada del lunes 13 de julio, cuando Melanie Stacy Castillo Diñó recibió una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho, debajo del seno izquierdo, mientras compartía con varias personas en un colmado del sector Pepe Rosario, en Higüey.

La joven fue trasladada de emergencia al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, donde el personal médico certificó que llegó sin signos vitales.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.