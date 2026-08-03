El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirá el miércoles 12 de este mes de agosto si acoge la petición de extinción de la acción penal formulada por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien está acusado de presunta corrupción administrativa durante su gestión (2016 al 2020).

Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto tomarán su decisión luego de haber escuchado este lunes los argumentos del propio acusado y, la pasada semana, los de su defensa y la del Ministerio Público.

La información la dio a conocer el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, al salir de la audiencia de este lunes.

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Insiste no ha dilatado proceso

Al contestar a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, el exprocurador reiteró que no ha sido quien ha provocado la dilación de su proceso que, según afirma, cumplirá seis años.

Refutó también el argumento de Ortiz, de que la complejidad del caso, declarada por el juez de instrucción, justifica la prolongación del conocimiento del proceso.

"El propio legislador ya cuantificó el efecto temporal de la complejidad: un año adicional. Por eso, una misma declaratoria no puede utilizarse nuevamente para justificar una prolongación abierta o indefinida. Salvo autorización legal expresa —que no existe—, la complejidad constituye el presupuesto para aplicar un año adicional" Jean Alain Rodríguez Exprocurador General de la República “

El exfuncionario, junto a sus abogados, sostiene que el conocimiento del expediente acusatorio ya excedió por mucho el plazo máximo de los cuatro años que, aseguran, establece el Código Procesal Penal.

Volvió a atribuir la demora en el conocimiento del expediente al Ministerio Público y dijo que así lo establecieron dos tribunales en el 2023.

Camacho dice están listos para presentar acusación

El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público está listo para iniciar el miércoles 12 de agosto la presentación de la acusación en el juicio por corrupción administrativa que se conoce contra Jean Alain Rodríguez y compartes.

"Yo les aseguro que (Jean Alain Rodríguez) será asediado por la gran cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público en su contra, que es lo que él quiere evitar que suceda", enfatizó Camacho al responder preguntas de periodistas de la fuente de judicial que lo abordaron a la salida del tribunal.

Acusación contra la red

Según el órgano acusador, Jean Alain Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.

Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, entre otros acusados.

Todos enfrentan cargos de alegada corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.