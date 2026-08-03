Parientes y la pareja de un joven acusado de un intento de homicidio —ocurrido el año pasado durante un presunto asalto en el sector Capotillo— arrebataron este lunes por la mañana a un testigo a policías que, según declararon, se lo llevaban detenido para que no declarara.

El incidente quedó captado por las cámaras de los periodistas presentes en el Palacio de Justicia. En las imágenes se observa a la pareja del imputado Juan Méndez (Chon) sujetar por el cuello al testigo cuando era sacado por la parte frontal del Palacio de Justicia.

La joven Estefany Duarte, quien se identificó como esposa de Méndez, alegó que «se lo llevaban» y sostuvo que los agentes policiales no podían sacarlo del Palacio de Justicia, ya que el testimonio de Willy Feliz, como se identificó al testigo, es fundamental para descargar al imputado.

Méndez está señalado de intentar matar a la señora María Teresa Núñez, de 43 años. Aunque la mujer resultó ilesa tras varios disparos realizados en su negocio de bebidas alcohólicas, un hombre y un adolescente sí sufrieron heridas.

Según la acusación y las declaraciones de Núñez, el hecho ocurrió en marzo del año pasado durante un apagón en el mencionado barrio capitalino.

De acuerdo con Núñez y el Ministerio Público, Méndez, en compañía de Ángel Gabriel, intentó matar a la mujer en medio de un asalto cuando ella salió de su establecimiento a encender la planta eléctrica.

El juicio se está ventilando en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Fue presentado por el Ministerio Público

Willy Feliz —quien no emitió palabra alguna mientras permanecía al lado de los familiares de Méndez, fue presentado como testigo por el Ministerio Público y entrevistado en la cámara Gesell, por los riesgos que existen para su integridad, según la defensa de Méndez.

El abogado Junior Feliz afirmó que tienen programado presentar el testimonio de Willy, pero a descargo y que por esa razón este se encontraba en el Palacio de Justicia, esperando a ser llamado para declarar.

La audiencia fue recesada este lunes y se reanudará el martes en horas de la mañana.

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