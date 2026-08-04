El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Duarte impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y orden de alejamiento como medida de coerción contra un médico, quien es acusado de presuntamente violar sexualmente a una paciente durante un procedimiento realizado en esa provincia.

El imputado es el galeno Wilver Armando Polanco Sanz.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva en su contra, al considerar que existían elementos de prueba suficientes para justificar que permaneciera privado de libertad mientras avanza la investigación.

No obstante, el tribunal dispuso como medidas de coerción el pago de la garantía económica, a través de una compañía aseguradora, además del impedimento de salida del país y una orden de alejamiento de la víctima.

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Detalles de la denuncia

El nuevo expediente contra el galeno se originó a partir de la denuncia de una mujer dominicana que asegura haber sido agredida sexualmente durante una sonografía pélvica transvaginal realizada el 3 de marzo de 2021 en el consultorio del médico en la clínica Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, en medio del procedimiento el doctor se retiró los guantes y le introdujo dos dedos en la vagina a la paciente.

Establece que cuando la mujer cuestionó esa actuación, el galeno presuntamente le respondió que formaba parte del proceso.

Asimismo, el expediente refiere que la denunciante afirmó que escuchó el sonido del cierre del pantalón del imputado y que, al preguntarle qué ocurría, este insistió en que se trataba de una parte del estudio médico.

Las investigaciones indican que la paciente explica que decidió levantarse, enfrentar al médico y abandonar el consultorio.

La investigación cobró fuerza luego de que la mujer decidiera presentar la querella tras conocer públicamente las acusaciones formuladas por otras pacientes contra el médico.

Segundo proceso por presunta agresión sexual

Polanco Sanz fue arrestado en San Francisco de Macorís cuando salía del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, luego de recuperar su libertad tras el pago de una garantía económica en otro proceso por denuncia de presunta violación sexual presentada por una paciente de nacionalidad haitiana.

Esa denuncia fue presentada el 22 de febrero de 2026.

El Ministerio Público sostiene que el profesional de la medicina utilizó el mismo modus operandi con la paciente extranjera que presuntamente empleó con la dominicana.

Segundo proceso judicial