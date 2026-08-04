Yeni Berenice asegura que el nuevo Código Penal incorpora mayores garantías para los ciudadanos

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( FOTO CEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este martes que el nuevo Código Penal incorpora principios orientados a brindar mayores garantías a los ciudadanos y a fortalecer el tejido social.

Durante el taller "Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación", Reynoso sostuvo que la nueva normativa aporta herramientas para una persecución penal más efectiva y, por tanto, con un mayor enfoque preventivo y disuasivo.

En el encuentro, la procuradora general presentó las principales novedades del Código Penal reformado, que -según la información enviada a la prensa- comenzará a aplicarse en el país en las próximas horas. Destacó que la legislación incorpora 70 nuevos delitos y que, junto con los tipos penales reformulados, la cantidad asciende a 109.

El taller estuvo dirigido a periodistas especializados en la cobertura de la fuente judicial, así como a comunicadores interesados en el marco jurídico y en el desarrollo cotidiano de los procesos judiciales en los tribunales. También participaron caricaturistas de ejercicio artístico permanente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-04-at-223516-bff6bcde.jpeg Taller con periodistas. (FOTO CEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.)

La jornada se desarrolló en la sede principal de la Procuraduría General de la República, con la participación de unos 40 representantes de medios de comunicación impresos, televisivos y digitales. Los asistentes recibirán un certificado avalado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP).

En la actividad estuvieron presentes los procuradores adjuntos Osvaldo Bonilla, José Viterbo Cabral, Iván Vladimir Féliz y Fiordaliza Alduey, además de la rectora del IES-ENMP, Marien Montero.

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Sobre la entrada en vigencia

La entrada en vigor del nuevo Código Penal comenzó el lunes, en medio de interpretaciones contrapuestas entre autoridades y juristas sobre la fecha exacta en que la normativa sustituye el código vigente desde 1884 y sobre el momento en que deben aplicarse las modificaciones aprobadas recientemente.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el abogado penalista Carlos Balcácer sostienen que la Ley 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025, entró en vigencia este lunes 3 de agosto de 2026.

En cambio, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que tanto el nuevo Código Penal como las modificaciones introducidas mediante la Ley 44-26 comenzarán a aplicarse a partir de este miércoles 5 de agosto.

La ausencia de una posición institucional unificada mantiene abierta la incertidumbre sobre cuál régimen penal debe aplicarse a las infracciones cometidas entre el lunes 3 y el miércoles 5 de agosto.