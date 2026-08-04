Renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia a buscar su reelección genera reacciones

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien no se repostulará. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reaccionaron ayer martes a la decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de otra jueza de esa alta corte de no optar por un nuevo período.

PC advirtió sobre el riesgo de que se genere la percepción de que "todo esté decidido" en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mientras Finjus atribuyó la dimisión de Luis Henry Molina a una decisión estrictamente personal, la que no se le debe cuestionar.

El coordinador general de PC, Francisco -Pancho - Álvarez dijo que debe preocupar el desistimiento de Molina y de la también jueza de la SCJ, Nancy Salcedo, a ser evaluados para un nuevo período porque podría motivar a otros magistrados a hacer lo mismo, como una manera de evitar someterse a un proceso que finalmente no tendrá un impacto real en la decisión de los consejeros.

Consideró también que si Molina optó por no exponerse a una valoración de su desempeño porque conocía que no iba a ser confirmado, "está muy mal" por la razón de que la Constitución ordena la evaluación.

Álvarez advirtió, además, que resulta preocupante la tendencia a normalizar el reemplazo de jueces jóvenes cada siete años, cuando podrían permanecer en sus cargos hasta alcanzar la edad de retiro.

"Somos un país pobre y no podemos darnos el lujo de jubilar a quienes aún tienen todas las condiciones para seguir trabajando y aportando su experiencia al país", señaló. Como ejemplo, mencionó a los magistrados sustituidos de la SCJ Pilar Jiménez, Esther Agelán Casasnova e Hiroito Reyes. "Creo que en un futuro cercano deberemos revisar la Constitución para adoptar un modelo más eficiente", indicó el coordinador general de PC.

Molina y Salcedo informaron su decisión al concluir la primera sesión del CNM, encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que el organismo aprobó el cronograma que regirá el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de esa alta corte, cuyo período constitucional concluyó el pasado mes de abril. Ambos tienen un solo periodo en la SCJ, que son siete años.

En su carta al CNM, Molina destacó que durante su gestión procuró actuar con apego a la Constitución, respeto a la independencia judicial y compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho. En tanto que Salcedo Fernández explicó que adoptó la decisión "con la serenidad que da una vida entregada al deber" que se extendió por 42 años en los diferentes tribunales.

"Le tocó un momento difícil"

Para Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, Luis Henry Molina "hizo un trabajo en el Poder Judicial" y le tocó "un momento muy difícil", que fue garantizar el acceso a la justicia y su administración en la pandemia del COVID-19, con novedosas herramientas tecnológicas en los días de confinamiento. Dijo que lo que hay que esperar es que el próximo presidente de alto tribunal cumpla con los requisitos que establece la Constitución y contribuya a que el Poder Judicial siga desarrollándose.

Nueve serán los evaluados Ahora solo nueve jueces de la SCJ serán evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tres de ellos cumplieron en diciembre 14 años en esa alta corte, que son Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez. Los restantes son Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero y Rafael Vásquez Goico, quienes tienen un solo período.