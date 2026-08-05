Depositan acusación formal contra siete hombres por el asesinato de chofer en Santiago

Álvaro Jesús Núñez, abogado de la familia del chofer ultimado en Santiago. ( DIARI )

El Ministerio Público depositó ayer la acusación formal contra siete hombres imputados por el asesinato del chofer de un camión recolector de desechos sólidos ocurrido en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

La acusación fue presentada contra Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

El grupo es acusado por el crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien murió en abril pasado, tras ser atacado por un grupo de motoristas que lo persiguió hasta el Palacio de Justicia, donde había acudido en busca de protección luego de un supuesto incidente.

Todos enfrentan cargos por asociación de malhechores y asesinato, según informó el representante legal de la familia de la víctima, Álvaro Jesús Núñez.

El abogado explicó que el expediente será asignado a un juzgado de instrucción para continuar el proceso.

Núñez sostuvo que la acusación se fundamenta en los mismos elementos probatorios recopilados durante la investigación.

"Son los mismos elementos, ya todo se ha recogido. Están todos identificados y entendemos que la acusación reúne los méritos para una posible condena", expresó.

Ratifican medida Asimismo, indicó que este miércoles fue ratificada la prisión preventiva que pesa sobre Carlos Andrés Roa Morán, luego de una revisión solicitada por la defensa.

El hecho

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió luego de que una turba de motoristas intentara obligar a Abreu Quezada a detener la marcha del camión tras un supuesto incidente. Al percibir una actitud violenta, el chofer continuó conduciendo, lo que dio inicio a una persecución que culminó en el estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago, donde fue atacado mortalmente.

Principal sospechoso sigue prófugo

Por este crimen, un octavo implicado, Jhovanny de Jesús Mets Cruz, de 28 años, continúa prófugo.

De acuerdo con las autoridades, el fugitivo es señalado como la persona que presuntamente le ocasionó las heridas de arma blanca que provocaron la muerte de Abreu Quezada.