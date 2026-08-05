El juez Deiby Timoteo Peguero conoce este miércoles la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a otros cinco imputados por el presunto fraude de más de RD$15,000 millones en perjuicio de esa ARS estatal.

La audiencia inició minutos antes de las 10:00 de la mañana y, al mediodía, continuaba con los debates entre la defensa y el Ministerio Público.

Además de Hazim, se revisa la medida de coerción contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiekler Mateo. Todos permanecen recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

La imputada Ada Ledesma Ubiera, a quien también se le había impuesto prisión preventiva en diciembre en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.

Otros procesados en el caso son Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes cumplen arresto domiciliario desde diciembre de 2025.

Otro imputado en prisión

Por este caso también permanece recluido en Las Parras Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien fue arrestado cinco meses después del grupo encabezado por el exdirector del Senasa.

Guzmán Vásquez fue detenido cuando intentaba viajar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

El exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Senasa está señalado por el Ministerio Público como uno de los integrantes de una supuesta estructura criminal que habría ejecutado fraudes mediante autorizaciones médicas irregulares.

La pasada semana le fue ratificada la prisión preventiva.