Solicitan prisión preventiva para hombre acusado de matar a su expareja en La Zurza

El Ministerio Público sostiene que las evidencias recopiladas indican que el acusado actuó con premeditación y asechanza. ( CEDIDA POR LA PGR )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Kauri Samuel Upia, acusado de ultimar a su expareja, Neliza Figueroa, en un hecho ocurrido la noche del pasado 2 de agosto en el sector La Zurza, del Distrito Nacional.

La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por el procurador fiscal José Guillermo Soriano Moreno.

Detalles del caso

La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para el próximo 7 de agosto, luego de que el juez Rigoberto Sena acogiera una solicitud presentada por la defensa del imputado.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en un apartamento del sector La Zurza, donde el imputado presuntamente atacó a la víctima con un arma blanca y un objeto contundente, provocándole heridas que le causaron la muerte.

El expediente establece que el crimen ocurrió en presencia de los dos hijos menores de edad procreados por la pareja.

Como parte de la investigación, un testigo acudió al apartamento tras recibir una alerta de uno de los niños y encontró a la mujer gravemente herida. Posteriormente notificó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Minutos después, agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar y arrestaron en flagrante delito al imputado, quien permanecía dentro de la vivienda.

El Ministerio Público sostiene que las evidencias recopiladas indican que el acusado actuó con premeditación y asechanza, al esperar a la víctima en la residencia antes de cometer el crimen.

El órgano persecutor otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.