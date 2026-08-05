Hombre deberá pagar RD$1.4 millones por fraude eléctrico en negocio de bebidas alcohólicas

La sentencia fue dictada por la jueza Wendy Polanco Santos. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue condenado a tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena, por obtener energía eléctrica mediante una conexión ilegal para el establecimiento Sammy Liquor Store, un negocio de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la avenida Isabel Aguiar, en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Se trata de Samuel Matías De León Acosta, quien deberá pagar 1.4 millones de pesos, correspondientes al valor de la energía dejada de facturar, conforme a la tasación validada por la Superintendencia de Electricidad (SIE), así como una indemnización ascendente a 150 mil pesos como justa reparación por daños y perjuicios ocasionados a Edesur Dominicana.

También deberá pagar una multa equivalente a dos salarios mínimos a favor del Estado dominicano, así como las costas penales y civiles del proceso.

Allanan negocio

El establecimiento Sammy Liquor Store fue allanado por el Ministerio Público (MP), en coordinación con la Superintendencia de Electricidad, mediante una orden judicial.

Según la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), durante la intervención se detectó un fraude eléctrico consistente en una conexión directa de 240 voltios.

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De acuerdo con el expediente, al momento de la inspección el medidor del establecimiento se encontraba suspendido por falta de pago. Sin embargo, se comprobó que el negocio continuaba recibiendo energía eléctrica mediante una conexión irregular y que De León Acosta era el beneficiario del servicio.

La sentencia fue dictada por la jueza Wendy Polanco Santos, de la Tercera Sala Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste.

Como parte de la suspensión condicional de la pena, el condenado deberá cumplir varias reglas de conducta, entre ellas mantener un domicilio fijo y, en caso de cambiar de residencia, notificarlo al juez de la Ejecución de la Pena de Santo Domingo.

En caso de incumplir las condiciones impuestas, deberá cumplir la pena de tres años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.