Otra jueza de la Suprema Corte de Justicia desiste de la evaluación para optar por un nuevo período

La jueza María Garabito Ramírez, quien declinó de ser evaluada para otro periodo en la SCJ. ( FOTO DISTRIBUIDA POR EL PODER JUDICIAL )

La jueza de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito Ramírez, comunicó al presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), su decisión de no someterse al proceso de evaluación de desempeño para los jueces del alto tribunal, convirtiéndose en la tercera magistrada que desiste de participar en la evaluación.

En la carta, la jueza Garabito explica que la decisión fue tomada tras "una profunda reflexión" y luego de una trayectoria de más de 38 años en la administración de justicia, un período en el que ocupó funciones en el Ministerio Público, tribunales de primera instancia, cortes de apelación y, desde 2019, como jueza de la Suprema Corte de Justicia.

Señala además que, conforme al reglamento, permanecerá en el cargo hasta que el CNM designe y juramente a su sustituto y agradeció al organismo por la confianza depositada en su designación hace siete años.

Otros jueces ya renunciaron

Con esta decisión, Garabito se suma a Nancy Salcedo Fernández y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quienes previamente también comunicaron que no se someterían al proceso de evaluación de desempeño, lo que abre paso a su sustitución por nuevos integrantes que serán escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El proceso forma parte de la evaluación constitucional que corresponde al CNM para decidir si los jueces de la Suprema Corte que cumplen siete años en el cargo continúan en sus funciones o son reemplazados.

Proceso del CNM

Para esta convocatoria, el equipo aprobó un reglamento con el que estableció los criterios y el procedimiento que regirán las evaluaciones de los magistrados de la alta corte.

El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Abinader, deberá ahora continuar el proceso de evaluación de los magistrados que mantienen sus aspiraciones de permanecer en la Suprema Corte de Justicia.