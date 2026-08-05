Autoridades informaron la noche de este miércoles que se entregó un hombre señalado como el presunto autor de la muerte producto de un disparo de un jugador de baloncesto, en un hecho ocurrido en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.

La Policía Nacional indicó que Yeudi Miguel Hernández Rodríguez, alias "Yeo", de 26 años, acudió al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Persona para responder por los hechos que se le imputan. La víctima fue Yeuri Rodríguez Batista, de 30 años. Su muerte ocurrió el pasado 26 de julio.

Investigación policial

La institución del orden explicó, mediante una nota de prensa, que la entrega se produjo como resultado de las labores de búsqueda e investigación desarrolladas por los agentes actuantes, en coordinación con el Ministerio Público.

Como parte de las pesquisas, las autoridades informaron que realizaron levantamientos, análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y otras diligencias investigativas.

Asimismo, la institución informó que, durante el proceso, fueron ocupadas varias armas de fuego y la motocicleta que presuntamente fue utilizada para cometer el hecho en el que Rodríguez Batista recibió la herida de bala que posteriormente le causó la muerte.

La Policía Nacional precisó que los oficiales investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, trabajan para determinar con precisión las circunstancias del caso.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.