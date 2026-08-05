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Caso Senasa
Caso Senasa

Santiago Hazim y otros dos imputados en el caso Senasa retiran pedido para salir de prisión

Este miércoles correspondía una revisión obligatoria de la medida, por lo que hay que esperar cuál será la decisión del juez

  • Marisol Aquino - Twitter
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Santiago Hazim y otros dos imputados en el caso Senasa retiran pedido para salir de prisión
El exdirector del Senasa, Santiago Hazim, es trasladado al salir de una audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros tres imputados del presunto fraude a esa ARS, desistieron de que se les varíe la prisión preventiva que cumplen desde hace casi ocho meses.

La renuncia de Hazim a que el juez le modifique la medida de coerción por una más leve fue confirmada por defensas de otros vinculados al caso, así como el tribunal.

Más temprano, el abogado Hiroito Reyes informó que su cliente Germán Rafael Robles Quiñones, desistió y otros dos que no identificó por respeto a sus colegas.

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La Secretaría del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, cuyo juez es Deiby Timoteo, confirmó la renuncia a la revisión de Hazim, pero no la de los otros dos imputados.

Permanecen en prisión

Robles Quiñones y Hazim guardan prisión en la cárcel Las Parras junto a los también imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. 

  • A los seis se les señala de formar una red supuestamente liderada por Hazim que  afectó las finanzas del Senasa por más de 15 mil millones a través de contratos de prestadores de servicios sin la rigurosidad técnica y los que eran favorecidos por el pago de sobornos.
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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.