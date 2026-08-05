El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción ratificó este miércoles la prisión preventiva al exdirector del Senasa, Santiago Hazim. En la audiencia se dio a conocer que el prevenido tiene, además de esclerosis múltiples, "tuberculosis latente" e inactiva.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero dijo que esa es la medida de coerción "más idónea, necesaria y proporcional" para Hazim y los otros cinco imputados, cuya revisión obligatoria de la prisión se hizo en el día de hoy.

Hazim, exdirector del Senasa, había desistido de solicitar la variación de la prisión preventiva de 18 meses que cumple. Se le señala de encabezar a otros exfuncionarios del Senasa y empresarios de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) por casi 16 mil millones de pesos.

Sin embargo, la revisión de este miércoles a la medida era la obligatoria que establece el Código Procesal Penal.

"Se señala que, en virtud de la prueba realizada, se confirmó que tiene tuberculosis latente, pero esto también dio lugar a evaluación que confirmó que no es activa; por lo tanto, es asintomática y no tiene posibilidad de contagiar", argumentó el juez Timoteo Peguero.

Magistrado dice puede ser trasladado a centros médicos

El magistrado dijo considerar "que perfectamente se pueden requerir los permisos del lugar para hacer los traslados correspondientes" de Hazim en caso de ser necesario por su condición "y que, terminado su espacio de observación, pueda ser retornado" a las Parras donde guarda prisión.

A los demás que se les ratificó la prisión son el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa e Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud.

También se le confirmó la misma coerción a Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

La lectura íntegra de la decisión del juez del Sétimo Juzgado de Instrucción será el día 26 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana.