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Condenan a 30 años a dos jóvenes cuyos familiares arrebataron testigo al Dicrim

Durante el tiroteo resultaron heridos dos personas, incluida un menor

  • Marisol Aquino - Twitter
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Condenan a 30 años a dos jóvenes cuyos familiares arrebataron testigo al Dicrim
Imagen ilustrativa (CEDIDA POR MP)

Bajo fuerte medidas de seguridad, dentro y fuera del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fueron condenados a 30 años de prisión los jóvenes Ángel Gabriel y Juan Méndez (Chon), hallados culpables de intento de asesinato en el sector de Capotillo, cuya víctima, una mujer, salvó su vida de milagro.

  • García y Méndez fueron contratados para ejecutar el crimen desde una cárcel, según el dispositivo de las juezas, dado a conocer la tarde de este miércoles.

La víctima fue María Teresa Núñez, propietaria de un drink en el popular barrio capitalino.

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Durante el tiroteo resultaron heridos dos personas, incluida un menor.

Se recuerda que la familia de los jóvenes arrebataron el testigo clave del Ministerio Público el pasado lunes, cuando agentes policiales trataban de protegerlo tras sus declaraciones en cámara Gesell.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.