Un cuarto juez de la Suprema Corte de Justicia declina a ser evaluado por el CNM

El juez Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de esa alta corte, Luis Henry Molina. ( PODER JUDICIAL )

El juez Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presentó su renuncia a ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para continuar como magistrado de esa alta corte.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, quien también encabeza el CNM.

Con esta dimisión, ya suman cuatro los jueces que han declinado participar en el proceso de evaluación.

Herrera Carbuccia expresa en su misiva, recibida por la Secretaría del CNM, que finaliza un ciclo de 14 años en el Poder Judicial.

Entre el lunes y ayer comunicaron también su decisión a no continuar en la alta corte el actual presidente Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.

Voto disidente en caso Odebrecht y atentado

Después de 14 años, correspondiente a dos periodos en la SCJ, Herrera Carbuccia sostiene que es "momento de cerrar este ciclo en la misma forma" que inició. Era una de los tres magistrados con dos periodos vencidos que les correspondía evaluación por desempeño en el proceso que recientemente abrió el CNM.

Destacó que se lleva consigo una "maleta de recuerdos" marcada por momentos decisivos, como su voto disidente en el caso Odebrecht —del que fue el único juez en hacerlo— y su rol en el expediente de Bahía de las Águilas, donde enfrentó presiones, atentados y pérdida de amistades.

"Observé que ese caso (Odebrecht) se iba a diluir y no iba a haber ningún condenado", menciona en su misiva el juez de la SCJ al CNM.

Afirma que en su memoria "no habita olvido" y que los recuerdos dominan su condición humana, "no regida por banalidades, en una sociedad sometida a una crisis compleja de definiciones y dominada por el individualismo".

"Me voy con mi conciencia tranquila no a la soledad del juez, ni a la soledad del poder, pues eso ya lo viví en la misma Suprema Corte de Justicia cuando fui destituido de la presidencia de la Tercera Sala, por un período de siete (7) años" Manuel Herrera Carbuccia Juez de la SCJ “

Casos sobre Hipólito Mejía y Gonzalo Castillo

El juez de la alta corte también mencionó su intervención en procesos relacionados con el expresidente Hipólito Mejía y el exministro Gonzalo Castillo, en los que, según afirmó, evitó que la justicia pereciera.

En el del exmandatario, del cual no da muchos detalles, afirma lo siguiente: Saqué del olvido (4 años) un expediente de summa injusticia a una persona (Hipólito Mejía) y lo sometí al pleno del tribunal, cambiando la jurisprudencia pacífica que toda querella rechazada por el presidente de la Suprema, su recurso era declarado inadmisible, en ese caso fue aceptada y llevada a juicio".

En el del exministro Gonzalo Castillo sostiene que cuando fue designado nuevamente presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sacó "del olvido un expediente con un (01) año, once (11) meses y dos (2) semanas, casi dos (2) años, a un ciudadano que la Cámara de Cuentas le había violentado el debido proceso (Gonzalo Castillo)".

"Sé que en mis manos no pereció la justicia, pues trato de dar lo mejor de mí", agregó Herrera Carbuccia, y que no espera homenajes "ni la posible ingratitud de los hombres".

Concluyó su último párrafo con el "me voy en paz, tranquilo a otras luchas por la justicia social y en favor de los sectores más vulnerables, pero seguiré haciendo mi labor hasta la nueva designación de los jueces".