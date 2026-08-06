Los familiares de Jean André Pumarol informaron este jueves que lo entregaron a las autoridades, en cumplimiento de la decisión emitida hoy por la Segunda Sala de la Corte Penal, que revocó el auto de no ha lugar a su favor y le impuso tres meses de prisión preventiva por la muerte de Yolanda Handal Abugabir en 2025.

El abogado de la familia, Richard Martínez, dijo a Diario Libre que el joven fue entregado en la Fiscalía del Distrito Nacional y recibido por la fiscal Andry de los Santos. Luego, la fiscal procedió con el arresto.

En un documento enviado a la prensa, los familiares explicaron que, desde que fue dictado el auto de no ha lugar, Pumarol permanecía ingresado en un centro de salud privado, donde recibía atención médica especializada "con el propósito de preservar su estado de salud y garantizar la seguridad de la sociedad". Según un video que enviaron junto a una nota de prensa, de ese lugar fue sacado hoy antes de su entrega a las autoridades.

El pasado 17 de marzo, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar a favor de Pumarol, al establecer que el imputado se encontraba bajo un cuadro psicótico al momento de los hechos. Sin embargo la decisión fue apelada por los familiares de la víctima.

El caso

De acuerdo con las investigaciones, Jean Andrés Pumarol atacó a varias personas el 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el condominio Naco Dorado IV, en el sector Naco, Distrito Nacional, donde residía en ese momento.

El hecho dejó como víctima mortal a Handal Abugabir, de 70 años, quien fue atacada dentro de su apartamento después de abrir la puerta. Durante el incidente también resultaron heridas al menos cinco personas, entre ellas el padre del imputado y la trabajadora doméstica de la fallecida.

Solidaridad con la familia

En el documento emitido hoy, los familiares de Pumarol también expresaron nuevamente su pesar por los hechos y manifestaron su solidaridad con la familia Handal.

"Esta tragedia ha dejado un profundo dolor para ambas familias, que hoy son víctimas de una situación profundamente lamentable", indicaron.

Manifestaron que han mantenido una actitud de respeto hacia las actuaciones de la justicia y "reiteraron su compromiso de continuar cooperando con las autoridades en todo lo que sea necesario" durante el desarrollo del proceso.

Defensa pide proceso se realice en apego al estado de derecho El abogado de la familia Pumarol, Richard Martínez, pidió que el proceso continúe desarrollándose con "estricto apego al Estado de derecho, respetando la independencia de los poderes públicos y el debido proceso". En el documento solicitó a las autoridades gubernamentales "abstenerse de realizar declaraciones o ejercer cualquier tipo de presión" que pudiera interpretarse como una "injerencia" en el curso del proceso judicial.

Quedó detenido

Posterior a la entrega, el Ministerio Público informó que Jean André Pumarol fue arrestado. La Segunda Sala de la Corte Penal dispuso que cumpla la medida de coerción Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, ubicado en Higüey.