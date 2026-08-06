Cuatro jueces declinan ser evaluados por el CNM: ¿Es un problema del proceso evaluador?

Fotografía tomada de la página web de la Suprema Corte de Justicia donde aparecen los jueces actuales. ( FOTO DE LA PLATAFORMA DE LA SCJ )

En menos de una semana, cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han renunciado a someterse a la evaluación de desempeño que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), proceso mediante el cual se evalúan a los magistrados con base en criterios técnicos, éticos y profesionales establecidos en el Reglamento núm. 2-25.

Las declinaciones a evaluación de Luis Henry Molina, presidente del alto tribunal; Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia han reavivado el debate sobre si se trata de decisiones estrictamente personales, si obedecen a situaciones internas o, incluso, algunos sectores han cuestionado la metodología utilizada para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

A propósito de esa discusión, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que la renuncia de los cuatro magistrados a ser evaluados responde únicamente a decisiones personales, tal como ellos mismos lo han expresado en las cartas remitidas al CNM.

"Esas declinaciones obedecen a decisiones personales de cada magistrado; nada tienen que ver con presiones, y ellos mismos lo han hecho saber", afirmó al ser contactado por Diario Libre.

Los primeros en presentar su renuncia al proceso de evaluación fueron el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, y la sustituta del presidente de la Suprema, Nancy Salcedo, quienes comunicaron su decisión el pasado lunes, primer día que se reunió el CNM para definir la agenda para los trabajos de evaluación de los 11 magistrados de la alta corte, cifra que ahora se ha reducido.

En el caso de Molina, en la carta enviada al mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del órgano, agradeció los años de servicio en la Suprema Corte y aseguró que la confianza pública en el Poder Judicial se duplicó entre 2019 y 2025. También manifestó su convicción del deber cumplido y de que el Poder Judicial del país cuenta con bases sólidas para continuar avanzando.

Por su parte, Salcedo -segunda sustituta de Luis Henry Molina- explicó que tomó la decisión luego de una profunda reflexión tras más de 38 años al servicio de la justicia. Agradeció la trayectoria recorrida y expresó que concluye esa etapa profesional con la satisfacción del deber cumplido.

La tercera jueza en declinar la evaluación fue María Garabito, quien comunicó su decisión el miércoles. En su misiva valoró sus años de servicio tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de distintas instancias.

Este jueves se sumó a la lista Manuel Carbuccia -primer sustituto de Luis Henry Molina, quien, de manera metafórica, expresó que se lleva "una maleta de recuerdos" en la que predomina el valor de su condición humana. En el documento recordó varios casos en los que participó como juez y agradeció a expresidentes de la República y al mandatario Luis Abinader por la confianza depositada en él.

Para Servio Tulio, las decisiones de los cuatro jueces no afectan la imagen del Poder Judicial porque, a su juicio, fueron adoptadas de manera libre.

"Nadie los obligó a tomar decisiones de esa naturaleza. Lo importante es que el proceso que inició se lleve a cabo sobre la base del reglamento. Es la primera vez que ocurre algo así, quizás por el número de renuncias en tan pocos días, pero en otras ocasiones también ha habido jueces que han decidido no continuar", señaló.

¿Un solo período para los jueces?

Al referirse al proceso de evaluación de desempeño al que son sometidos los jueces de la Suprema Corte de Justicia al concluir su período -de siete años-, Servio Tulio manifestó que el mecanismo debería ser revisado.

"Pienso que en todos los procesos de evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia se han presentado situaciones que revelan que el mecanismo utilizado probablemente no sea el más adecuado", sostuvo.

Explicó que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene entre sus atribuciones seleccionar a los jueces de la Suprema y evaluar a quienes desean permanecer en el cargo.

"El problema es preguntarse si los miembros del Consejo tienen la capacidad técnica para evaluar a jueces de altas cortes. Ese es un debate", indicó.

El vicepresidente de Finjus señaló que la institución propone que, en una futura reforma constitucional, se establezca que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un solo período.

"Los cuestionamientos surgen cuando hay que evaluar jueces de la Suprema, no cuando se evalúa a quienes aspiran por primera vez, porque son metodologías distintas. Por eso, tanto nuestra institución como otros sectores hemos planteado que sería conveniente que los jueces elegidos permanezcan un solo período, sin posibilidad de repostularse", expresó.

A su juicio, adoptar un único período fortalecería el sistema de la Suprema Corte de Justicia.

"Al fin de cuentas, el Consejo tiene una composición política que, de una u otra forma, podría afectar la eventual independencia de un magistrado. Doce años sería un tiempo razonable. Evaluar a un juez de la Suprema es un tema muy delicado", aseguró.

¿Quiénes integran el Consejo?

Conforme al artículo 178 de la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por ocho miembros: el presidente de la República, quien lo preside; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; un senador y un diputado que representen a la segunda mayoría en ambas cámaras; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un magistrado de la Suprema, que actúa como secretario del Consejo; y el presidente del Tribunal Constitucional.

Actualmente, el organismo está integrado por el presidente Luis Abinader; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; la jueza Nancy Salcedo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.

De acuerdo con el Reglamento núm. 2-25 para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, aprobado el 15 de septiembre de 2025, corresponde al Consejo evaluar el desempeño de los magistrados de esa alta corte.

¿Cómo se evalúa a los jueces?

El artículo 181 de la Constitución establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a una evaluación de desempeño al término de siete años contados a partir de su designación.

Asimismo, el artículo 33 de la Ley núm. 138-11 dispone que el Consejo tomará en consideración criterios como la integridad, la imagen pública, la reputación intelectual, las destrezas profesionales, la capacidad de análisis, la laboriosidad, las competencias académicas, la atención y eficiencia en los casos asignados, sustentándose en informes de desempeño.

Estos informes son elaborados por los presidentes de las salas respecto de cada juez miembro; por el presidente de la Suprema Corte sobre los jueces presidentes de cada sala; y, en el caso del propio presidente de la SCJ, por sus pares.

El artículo 2 del reglamento establece que, entre los criterios técnicos de evaluación, figuran la cantidad de proyectos de sentencias elaborados y presentados por mes y año; el número de proyectos aprobados y rechazados por la respectiva sala; y el tiempo promedio entre la asignación de los casos y la presentación de los proyectos de sentencia, entre otros indicadores.

También se valoran aspectos éticos y personales, como la integridad, imparcialidad, independencia, objetividad, reputación intelectual, imagen pública, disciplina en el desempeño de la función jurisdiccional, puntualidad, publicaciones jurídicas, cantidad de permisos y licencias médicas solicitadas, así como el estado de salud física y mental certificado por un profesional acreditado.

Los jueces que comuniquen al Consejo Nacional de la Magistratura su decisión de no someterse a la evaluación, así como aquellos que sean separados del cargo como resultado del proceso, permanecerán en funciones hasta la juramentación de quienes los sustituyan.

Posteriormente, los informes son sometidos a un proceso de fiscalización. Si corresponde, el Consejo utilizará el Reglamento núm. 1-25 para la aplicación de la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en el proceso de elección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Debido a que el citado mecanismo no contempla un método de calificación numérica ni una puntuación mínima para determinar la permanencia de un juez, algunos sectores han señalado que podría dar lugar a criterios más subjetivos. Por ello, consideran que el método de evaluación debería ser más directo o que se establezca un único período para el ejercicio de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Las cuatro renuncias han puesto el foco sobre el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Aunque los magistrados han insistido en que su decisión fue personal, el episodio también ha reabierto el debate sobre si el actual método de evaluación debe mantenerse o ser reformado para ofrecer mayores garantías de objetividad y transparencia.