La defensa de Jean André Pumarol, acusado de matar a una mujer y herir a varios vecinos en el edificio de condominios donde residía, en el sector Naco, advirtió que la cárcel Anamuya, de Higüey, donde fue enviado a cumplir prisión preventiva no garantiza su integridad física ni asegura la atención médica adecuada para su condición mental.

Al joven se le impuso este jueves tres meses de prisión, como medida de coerción, y se le envío a juicio de fondo.

El abogado Richard Martínez afirmó que en el área psiquiátrica del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, convergen todos los internos con padecimientos mentales, sin distinción de sus diagnósticos ni de los cuidados especializados que requieren.

"Ahí no hay ningún tipo de condiciones. Ahí convergen todos los enfermos mentales, sin ningún tipo de cuidado, sin que se distinga el tipo de enfermedad. Evidentemente, no estamos de acuerdo con la decisión", subrayó Martínez.

Desde que fue detenido en julio del año pasado, Pumarol permaneció recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya hasta marzo de 2026, cuando un juez lo favoreció con un auto de no ha lugar.

Tribunal revocó el auto de "no ha lugar"

La tarde de este jueves, la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional revocó el auto de no ha lugar con el que Pumarol había sido favorecido, por lo que enfrentará un juicio de fondo por el ataque con arma blanca contra sus vecinos, agresión en la que falleció Yolanda Handal Abugabir, de 70 años.

Está en una clínica

Martínez sostuvo que Pumarol recibe atención médica por su condición de salud mental en una clínica y aseguró que darán cumplimiento a la decisión de la Corte y lo entregarán a las autoridades.

Tras salir de la audiencia, el abogado dijo que el expediente contiene un historial médico "robusto" y que la condición psiquiátrica de su cliente no ha sido controvertida por la parte acusadora.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había rechazado enviarlo a juicio de fondo al considerar que, al momento de herir de gravedad a las víctimas, Pumarol se encontraba bajo un cuadro psicótico.

Además de causar la muerte de Yolanda Handal Abugabir, el acusado hirió a María Teresa Fabián, empleada doméstica de la víctima mortal y a otras tres personas, incluido a su propio padre.

"Es necesario" que esté en prisión

María Teresa Fabián expresó que era "necesario" que Pumarol permanezca en prisión y responda por sus hechos.

Fabián aseguró que es un peligro para la sociedad.

Carolyn Taveras, hija de la mujer fallecida, dijo también que un juicio de fondo era lo que "ameritaba" el caso y que siempre han confiado en la justicia dominicana.

La Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, que revocó el auto de no ha lugar, está presidida por Ysis Muñiz Almonte e integrada por los jueces Teófilo Andújar y Luis Jiménez.

Andújar emitió un voto observado, en el que estuvo de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación que la sustentó.