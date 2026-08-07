El abogado Carlos Ramón Salcedo Camacho consideró este viernes que la decisión de varios jueces de no presentarse ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para su evaluación debe ser respetada, pero advirtió que el hecho debe llamar a la reflexión institucional.

Salcedo Camacho explicó que la decisión corresponde a la autonomía personal y profesional de cada magistrado y señaló que entre los jueces que han optado por no participar hay algunos con hasta 40 años de trayectoria en el sistema judicial.

"Por lo tanto hay que respetar su decisión, respetando su dignidad por el servicio que le han prestado al sistema de justicia de manera ejemplar", sostuvo.

Sin embargo, consideró que el hecho de que varios jueces hayan tomado esta decisión antes de ser evaluados debe ser analizado por el CNM, debido a que podría generar cuestionamientos sobre el diseño, desarrollo y percepción del proceso de evaluación de desempeño.

" No es un hecho nimio, no es un hecho pequeño, institucionalmente hablando, porque si lo han hecho tantos pudiera haber un cuestionamiento relacionado con el diseño, el desarrollo y la percepción que puede de alguna manera dar a entender el Consejo Nacional de la Magistratura en términos de la objetividad para fines de la evaluación de desempeño. " Carlos Ramón Salcedo Camacho. Abogado. “

Reflexión sobre el proceso de evaluación

El jurista sostuvo que el Consejo debe ofrecer señales claras de imparcialidad, independencia y uniformidad en la métrica y en el trato a los jueces, además de garantizar el debido proceso durante las evaluaciones.

Advirtió que la ciudadanía no debe percibir que en el proceso intervienen factores distintos a los relacionados con el desempeño de los magistrados.

"Este órgano tiene que actuar con debida transparencia", afirmó Salcedo Camacho, quien consideró que la objetividad del proceso no debe descansar únicamente en lo que establecen formalmente las leyes, sino también en los niveles de seguridad, confianza y credibilidad que pueda generar el CNM.

Enfoque en el desempeño de los jueces

Salcedo Camacho planteó que los asuntos políticos, personales o intereses ajenos al sistema de justicia deben mantenerse fuera de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

A su juicio, los magistrados que acudan al proceso deben tener la seguridad de que serán evaluados conforme a la Constitución, las leyes y criterios previamente establecidos, de manera que la valoración responda a su verdadero desempeño.

Consideró que la evaluación no debe concentrarse únicamente en la cantidad de decisiones emitidas, sino también en la efectividad, la calidad de las decisiones, su debida motivación y el desempeño ético y moral de cada juez.

El abogado llamó finalmente al Consejo Nacional de la Magistratura a actuar con objetividad, independencia, imparcialidad y uniformidad de trato, para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el órgano encargado de evaluar y seleccionar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

"Por lo tanto, el llamado es a que el Consejo Nacional de la Magistratura actúe con total objetividad, con independencia, con imparcialidad, con uniformidad de trato para todos los jueces y con el debido proceso para cada uno de ellos, garantizando que la ciudadanía tenga la confianza en el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo, en el camino que todos debemos perseguir en la República Dominicana de tener jueces supremos, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, caracterizados por su imparcialidad, por su independencia y, sobre todo, por la calidad moral que puedan exhibir." Carlos Ramón Salcedo Camacho. Abogado. “