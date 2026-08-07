VIDEO | Carlos Salcedo respeta retiro de jueces, pero advierte sobre impacto institucional
El jurista enfatizó que la evaluación de los jueces debe centrarse en su desempeño y no en intereses ajenos al sistema de justicia
El abogado Carlos Ramón Salcedo Camacho consideró este viernes que la decisión de varios jueces de no presentarse ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para su evaluación debe ser respetada, pero advirtió que el hecho debe llamar a la reflexión institucional.
Salcedo Camacho explicó que la decisión corresponde a la autonomía personal y profesional de cada magistrado y señaló que entre los jueces que han optado por no participar hay algunos con hasta 40 años de trayectoria en el sistema judicial.
"Por lo tanto hay que respetar su decisión, respetando su dignidad por el servicio que le han prestado al sistema de justicia de manera ejemplar", sostuvo.
Sin embargo, consideró que el hecho de que varios jueces hayan tomado esta decisión antes de ser evaluados debe ser analizado por el CNM, debido a que podría generar cuestionamientos sobre el diseño, desarrollo y percepción del proceso de evaluación de desempeño.
Reflexión sobre el proceso de evaluación
El jurista sostuvo que el Consejo debe ofrecer señales claras de imparcialidad, independencia y uniformidad en la métrica y en el trato a los jueces, además de garantizar el debido proceso durante las evaluaciones.
Advirtió que la ciudadanía no debe percibir que en el proceso intervienen factores distintos a los relacionados con el desempeño de los magistrados.
"Este órgano tiene que actuar con debida transparencia", afirmó Salcedo Camacho, quien consideró que la objetividad del proceso no debe descansar únicamente en lo que establecen formalmente las leyes, sino también en los niveles de seguridad, confianza y credibilidad que pueda generar el CNM.
Enfoque en el desempeño de los jueces
Salcedo Camacho planteó que los asuntos políticos, personales o intereses ajenos al sistema de justicia deben mantenerse fuera de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
A su juicio, los magistrados que acudan al proceso deben tener la seguridad de que serán evaluados conforme a la Constitución, las leyes y criterios previamente establecidos, de manera que la valoración responda a su verdadero desempeño.
Consideró que la evaluación no debe concentrarse únicamente en la cantidad de decisiones emitidas, sino también en la efectividad, la calidad de las decisiones, su debida motivación y el desempeño ético y moral de cada juez.
El abogado llamó finalmente al Consejo Nacional de la Magistratura a actuar con objetividad, independencia, imparcialidad y uniformidad de trato, para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el órgano encargado de evaluar y seleccionar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia.