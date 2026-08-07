Defensa Pública crea red de líderes comunitarios para detectar violaciones de derechos

Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, habla a líderes comunitarios en Las Cañitas del Distrito Nacional. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) incorporó este viernes a 27 líderes comunitarios de Las Cañitas, en el Distrito Nacional,a una red que tendrá como propósito detectar y canalizar ante la institución situaciones que puedan constituir violaciones de derechos fundamentales.

Los líderes, juramentados como integrantes de la Red de Embajadores de la Libertad, orientarán a los residentes sobre sus derechos y servirán de enlace con los defensores públicos cuando se presenten situaciones que requieran asistencia legal.

Entre los casos que deberán comunicar, según informó la ONDP, figuran aquellos relacionados con personas que permanezcan detenidas por más de 48 horas o ciudadanos que aleguen haber sido agredidos por agentes policiales.

La Constitución dominicana establece que toda persona privada de libertad debe ser presentada ante la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o, de lo contrario, ser puesta en libertad.

La iniciativa fue presentada durante una actividad realizada en Las Cañitas, encabezada por el director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, y en la que participaron representantes de organizaciones sociales, juntas de vecinos y autoridades locales.

Un vínculo con las comunidades

Los 27 representantes pertenecen a organizaciones comunitarias, religiosas, deportivas y culturales agrupadas en Codeca. De acuerdo con la Defensa Pública, desempeñarán sus funciones de manera honorífica y mantendrán comunicación con los defensores públicos para facilitar la atención de casos que puedan requerir intervención legal.

Además de identificar situaciones de posible vulneración de derechos, los llamados "Embajadores de la Libertad" tendrán la responsabilidad de orientar a los ciudadanos sobre las garantías establecidas en la Constitución y los mecanismos disponibles para solicitar asistencia.

"Queremos que cada ciudadano conozca sus derechos, sepa dónde acudir cuando necesite orientación y cuente con líderes comprometidos con la promoción de la justicia, la dignidad humana y la libertad", afirmó Valentín Santos mediante una nota de prensa.

Asistencia legal gratuita

La Defensa Pública ofrece asistencia y representación legal gratuita a personas detenidas o involucradas en procesos penales que no cuentan con un abogado.

El servicio puede ser solicitado directamente por la persona detenida o por un familiar y comprende las actuaciones legales desde el inicio del procedimiento.

La ONDP fue creada mediante la Ley 277-04 y tiene entre sus funciones garantizar el derecho a la defensa de las personas que no cuentan con abogado en procesos penales. Sus servicios son gratuitos y sus defensores ejercen sus funciones con independencia funcional.