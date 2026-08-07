Juez crítica a quienes olvidan y declina tomar evaluación para seguir en la Suprema Corte

El juez Manuel Herrera Carbuccia recordó su papel en casos como Odebrecht y vinculados a políticos. ( CORTESÍA DEL PODER JUDICIAL )

El juez Manuel Herrera Carbuccia se convirtió ayer en el cuarto juez de la Suprema Corte de Justicia en renunciar a repostularse y someterse a la evaluación de desempeño iniciada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Al comunicar su decisión, formuló una dura crítica a los que "sufren de memoria corta y selectiva", contrario a él, en quien, según escribe, "no habita el olvido".

Herrera Carbuccia es primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y dirigió una carta ayer al presidente de la República, Luis Abinader, quien también encabeza el CNM.

Con su dimisión, suman cuatros los jueces que han declinado repostularse. Entre el lunes y el martes desistieron el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, y las también juezas de esa alta corte Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.

Herrera Carbuccia expresa en su misiva, recibida por la Secretaría del CNM, que "es momento de cerrar este ciclo" de 14 años en la SCJ, correspondiente a dos periodos.

Asimismo, afirma que en su memoria "no habita olvido" y que los recuerdos dominan su condición humana, "no regida por banalidades, en una sociedad sometida a una crisis compleja de definiciones y dominada por el individualismo, donde muchos sufren de memoria corta y selectiva".

Cita procesos

Herrera Carbuccia manifiesta en su carta a los consejeros que se va con su "conciencia tranquila" y destacó que se lleva consigo una "maleta de recuerdos" marcada por momentos decisivos, como su voto disidente en el caso Odebrecht -del que fue el único juez en hacerlo-.

"Observé que ese caso (Odebrecht) se iba a diluir y no iba a haber ningún condenado", menciona en su misiva el juez de la SCJ al CNM.

También señala su rol en el expediente de Bahía de las Águilas, donde, dice, enfrentó presiones, atentados y pérdida de amistades.

Recordó, igualmente, su intervención en procesos relacionados con el expresidente Hipólito Mejía y el exministro Gonzalo Castillo, en los que, según afirmó, evitó que la justicia pereciera.

En el del exmandatario, del cual no da muchos detalles, afirma lo siguiente: "Saqué del olvido (4 años) un expediente de summa injusticia a una persona (Hipólito Mejía) y lo sometí al pleno del tribunal, cambiando la jurisprudencia pacífica que toda querella rechazada por el presidente de la Suprema, su recurso era declarado inadmisible, en ese caso fue aceptada y llevada a juicio".

Se recuerda que Mejía acusó al exsenador peledeísta Wilton Guerrero por difamación e injuria, acusación que fue declarada nula en el 2013 por el expresidente de la SCJ, Mariano Germán.

Sin embargo, la demanda fue admitida años después y en esa misma alta corte, en la etapa de conciliación, en febrero del 2018, Guerrero admitió que difamó al expresidente al vincularlo con el exlíder del cartel de la droga de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Los 7 que quedan por evaluar En cuanto al caso del exministro Gonzalo Castillo, que cita Herrera Carbuccia sin muchos detalles, el magistrado sostiene que cuando fue designado nuevamente presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sacó "del olvido un expediente con un (01) año, once (11) meses y dos (2) semanas, casi dos (2) años, a un ciudadano que la Cámara de Cuentas le había violentado el debido proceso (Gonzalo Castillo)". Con las renuncias a la evaluación por desempeño de Herrera Carbuccia, Molina, Salcedo y Garabito Ramírez, de los once jueces que el CNM tenía planificado examinar solo quedan siete, que son Fran Euclides Soto, Francisco Antonio Jerez -estos dos llevan dos periodos- Vanessa Elizabeth Acosta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo A. Bello, Justiniano Montero y Rafael Vásquez Goico.