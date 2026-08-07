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objeciones informes jueces Suprema Corte
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CNM abre plazo para objeciones a informes de desempeño de jueces de la Suprema Corte

Los informes de desempeño de los jueces están disponibles en el portal oficial del CNM y se pueden consultar hasta el 14 de agosto

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    CNM abre plazo para objeciones a informes de desempeño de jueces de la Suprema Corte
    Fotografía tomada de la página web de la Suprema Corte de Justicia donde aparecen los jueces actuales. (FOTO DE LA PLATAFORMA DE LA SCJ)

    El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió este viernes un plazo para que los interesados presenten objeciones a los informes de desempeño de 11 jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia, cuyos documentos ya están disponibles en el portal oficial del organismo.

    El CNM informó que las objeciones podrán ser depositadas hasta el viernes 14 de agosto de 2026, como parte del proceso de evaluación correspondiente a los magistrados que tienen siete años desde sus designaciones.

    Los jueces cuyos informes de desempeño fueron puestos a disposición son Luis Henry Molina Peña, Manuel R. Herrera Carbuccia, Nancy I. Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Francisco A. Jerez Mena, Samuel Arias Arzeno, Vanessa E. Acosta Peralta, Fran E. Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez, Anselmo A. Bello F. y Rafael Vásquez Goico.

    Sin embargo, hasta el momento se han desinteresado del proceso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Molina Peña, Herrera Carbuccia, Salcedo Fernández y Garabito Ramírez.

    RELACIONADAS
    • De acuerdo con el anuncio público, el proceso se realiza conforme a la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y sus modificaciones, así como los reglamentos núm. 1-25 y 2-25, relativos a la aplicación de la legislación y a la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

    Los informes pueden ser consultados en el portal oficial cnm.gob.do.

    Cómo presentar las objeciones

    Los interesados pueden enviar sus objeciones al correo electrónico secretariacnm@poderjudicial.gob.do o depositarlas directamente en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en el edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia.

    La recepción de documentos se realiza de lunes a viernes, en horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

    Para obtener información adicional, el CNM habilitó el teléfono 809-533-3191, extensiones 2308 y 2488.

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